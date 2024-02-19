Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что противник совершил 489 обстрелов в их зоне ответственности. В основном враги использовали минометы и FPV-дроны, а также 8 раз применяли авиацию, преимущественно Су-34.

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Илья Евлаш рассказал, что оккупанты также использовали управляемые авиационные бомбы. Там произошли 22 боевых столкновения, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 264 солдата и 26 единиц вооружения и военной техники. Среди которых:

шесть танков,

пять боевых бронированных машин,

пять пушек Д-30,

семь автомобилей,

три антенны связи,

восемь укрытий,

еще 3 склада с боеприпасами.

В общем противник пытается активизировать свои усилия вблизи реки Черный Жеребец. Сейчас туда перебрасывает свои резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны – так называемый Торский выступ – занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития наступления. Однако наши защитники держат активно там оборону, нанося противнику максимальные потери, используя все наши имеющиеся силы и средства,

– рассказал Евлаш.

По словам представителя ОСГВ "Хортица", после того, как россияне временно захватили Авдеевку, они, скорее всего, продолжат рассредоточивать свои войска, которые там накоплены, на других участках.

"Куда именно – увидим позже. Однако на это им нужно время, минимум от недели, для того, чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой", – пояснил Илья Евлаш.

Обратите внимание! Илья Евлаш сообщил, что вблизи Бахмута в районе Богдановки Россия переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить с флангов, также активно применяет своих штурмовиков. Возле Бахмута ведутся активные боевые действия, преимущественно с использованием артиллерии и тяжелой техники. По данным представителя, там враг совершил 512 обстрелов, нанес 26 ударов дронами-камикадзе.

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