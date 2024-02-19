Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что противник совершил 489 обстрелов в их зоне ответственности. В основном враги использовали минометы и FPV-дроны, а также 8 раз применяли авиацию, преимущественно Су-34.
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Что происходит на Лимано-Купянском направлении
Илья Евлаш рассказал, что оккупанты также использовали управляемые авиационные бомбы. Там произошли 22 боевых столкновения, в ходе которых противник потерял убитыми и ранеными 264 солдата и 26 единиц вооружения и военной техники. Среди которых:
- шесть танков,
- пять боевых бронированных машин,
- пять пушек Д-30,
- семь автомобилей,
- три антенны связи,
- восемь укрытий,
- еще 3 склада с боеприпасами.
В общем противник пытается активизировать свои усилия вблизи реки Черный Жеребец. Сейчас туда перебрасывает свои резервы, чтобы занять оборону вблизи села Терны – так называемый Торский выступ – занять оборону и выйти на этот барьерный рубеж для дальнейшего развития наступления. Однако наши защитники держат активно там оборону, нанося противнику максимальные потери, используя все наши имеющиеся силы и средства,
– рассказал Евлаш.
По словам представителя ОСГВ "Хортица", после того, как россияне временно захватили Авдеевку, они, скорее всего, продолжат рассредоточивать свои войска, которые там накоплены, на других участках.
"Куда именно – увидим позже. Однако на это им нужно время, минимум от недели, для того, чтобы перебросить, перегруппироваться и дальше уже бросить эти собранные резервы в бой", – пояснил Илья Евлаш.
Зеленский посетил Купянское направление
- Владимир Зеленский 19 февраля посетил Купянское направление. Украинский лидер побывал на позициях 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
- Там президент заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на этом участке фронта и взаимодействие со смежными подразделениями Сил обороны, пообщался с военными и вручил награды.
- Кроме того, Алексей Трубников рассказал Зеленскому об опыте применения дронов различных типов и об особенностях борьбы с вражескими дронами с помощью РЭБ. Также говорили об обеспечении подразделений техникой, боеприпасами и других потребностях воинов.
- Стоит добавить, что перед этим в ISW рассказали, что враг начал наступление сразу на 3 направлениях вдоль границы Харьковско-Луганской области, в частности, в направлениях Купянска и Лимана, в Авдеевке и возле нее, вблизи Работино на западе Запорожской области.