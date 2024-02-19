Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів у ефірі телемарафону, що противник здійснив 489 обстрілів у їхній зоні відповідальності. Здебільшого вороги використовували міномети та FPV-дрони, а також 8 разів застосовували авіацію, переважно Су-34.
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Що відбувається на Лимансько-Куп'янському напрямку
Ілля Євлаш розповів, що окупанти також використовували керовані авіаційні бомби. Там відбулося 22 бойові зіткнення, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 264 солдати та 26 одиниць озброєння та військової техніки. Серед яких:
- шість танків,
- п'ять бойових броньованих машин,
- п'ять гармат Д-30,
- сім автомобілів,
- три антени зв'язку,
- вісім укриттів,
- ще 3 склади з боєприпасами.
Загалом противник намагається активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець. Зараз туди перекидає свої резерви, щоб зайняти оборону поблизу села Терни – так званий Торський виступ – зайняти оборону та вийти на цей бар'єрний рубіж для подальшого розвитку наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, завдаючи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наші наявні сили та засоби,
– розповів Євлаш.
За словами речника ОСУВ "Хортиця", після того, як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони, найімовірніше, продовжать розосереджувати свої війська, які там накопичені, на інших ділянках.
"Куди саме – побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того, щоб перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви у бій", – пояснив Ілля Євлаш.
Зеленський відвідав Куп'янський напрямок
- Володимир Зеленський 19 лютого відвідав Куп'янський напрямок. Український лідер побував на позиціях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
- Там президент заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони, поспілкувався з військовими та вручив нагороди.
- Окрім того, Олексій Трубніков розповів Зеленському про досвід застосування дронів різних типів та про особливості боротьби з ворожими дронами з допомогою РЕБ. Також говорили про забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші потреби воїнів.
- Варто додати, що перед цим в ISW розповіли, що ворог почав наступ відразу на 3 напрямках: вздовж кордону Харківсько-Луганської області, зокрема в напрямках Куп'янська та Лиману, в Авдіївці та навколо неї, поблизу Роботиного на заході Запорізької області.