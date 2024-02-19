Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів у ефірі телемарафону, що противник здійснив 489 обстрілів у їхній зоні відповідальності. Здебільшого вороги використовували міномети та FPV-дрони, а також 8 разів застосовували авіацію, переважно Су-34.

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Що відбувається на Лимансько-Куп'янському напрямку

Ілля Євлаш розповів, що окупанти також використовували керовані авіаційні бомби. Там відбулося 22 бойові зіткнення, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 264 солдати та 26 одиниць озброєння та військової техніки. Серед яких:

шість танків,

п'ять бойових броньованих машин,

п'ять гармат Д-30,

сім автомобілів,

три антени зв'язку,

вісім укриттів,

ще 3 склади з боєприпасами.

Загалом противник намагається активізувати свої зусилля поблизу річки Чорний Жеребець. Зараз туди перекидає свої резерви, щоб зайняти оборону поблизу села Терни – так званий Торський виступ – зайняти оборону та вийти на цей бар'єрний рубіж для подальшого розвитку наступу. Однак наші оборонці тримають активно там оборону, завдаючи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наші наявні сили та засоби,

– розповів Євлаш.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", після того, як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони, найімовірніше, продовжать розосереджувати свої війська, які там накопичені, на інших ділянках.

"Куди саме – побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того, щоб перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви у бій", – пояснив Ілля Євлаш.

Зверніть увагу! Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Бахмута в районі Богданівки, Росія переходить як у лобові атаки, так і намагається обходити з флангів, так само активно застосовує своїх штурмовиків. Загалом біля Бахмута ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки. За даними речника, там ворог здійснив 512 обстрілів, завдав 26 ударів дронами-камікадзе.

Зеленський відвідав Куп'янський напрямок