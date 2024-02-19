Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що окупанти намагаються скористатися двома вікнами можливостей – майбутньою весняною відлигою та проблемами надання західної допомоги Україні. Втім, це не дасть агресору суттєвих оперативних переваг або виконати швидкий маневр на великих територіях.

До теми Ситуація в Авдіївці – результат послаблення допомоги України, і Байден це визнав, – Зеленський

Як затримка західної зброї вплинула на фронт

В ISW наголосили, що першим "вікном можливостей" для окупантів стала затримка західної допомоги для ЗСУ. Ймовірно, це підштовхнуло російських військових почати активно штурмувати та наступати на кількох ділянках фронту. Зокрема, як зазначили в Інституті вивчення війни, нині ворог здійснює щонайменше 3 наступальні операції:

вздовж кордону Харківсько-Луганської області, зокрема в напрямках Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Аналітики раніше вже наголошували, що затримки із західною допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами й система ППО завадили ЗСУ захисти Авдіївку від наступу ворога. У звіті аналітики зазначили, що "критична нестача західного обладнання та побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщувати війська по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати наступальні операції". В ISW припустили, що такі дії ворога можуть завадити ЗСУ підготувати особовий склад і техніку для нових контрнаступальних операцій.

Росіяни поспішають наступати, поки не почалася весна

Другим "вікном можливостей", з чим пов'язані активні дії росіян та спроби наступу, є настання весни. Ворог планує скористатися періодом затримки надання західної допомоги та часом до весняної відлиги, щоб здійснювати нові атаки та спробувати захопити інші території.

В Інституті вивчення війни додали, що Україна наближається до сезону "розпутиці" – весняного періоду, коли замерзла зимова земля відтає й ускладнює пересування механізованої техніки по всьому театру бойових дій, уповільнюючи (але не зупиняючи повністю) наступальні операції вздовж лінії фронту. До прикладу, деякі російські "воєнкори" заявляють, що багнюка на Півдні України заважає перекидати до Запорізької області нові резерви для підкріплення Сил оборони та протидії російським наступальним зусиллям. В ISW припустили, що такі погодні умови, ймовірно, також уповільнять темпи російського наступу, адже погода стає теплішою.

Російські війська, ймовірно, намагаються забезпечити тактичне просування по всьому театру бойових дій, поки місцевість і погода загалом сприяють наступальним діям, щоб виснажити українські війська, та забезпечити собі сприятливі позиції для проведення майбутніх операцій, до початку справжньої "розпутиці",

– мовиться у звіті.

Окрім того, на думку аналітиків, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що допомога у сфері безпеки від європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські поставки артилерійських боєприпасів, почне давати ефект у середньостроковій перспективі, ймовірно, до осені 2024 року. Саме тому Росія намагається скористатися нинішнім "снарядним голодом" України, щоб чинити тиск на українські Сили оборони на всій лінії фронту.

"Водночас, можливе збільшення європейської допомоги Україні у сфері безпеки, не заповнить прогалину в критично важливому обладнанні, що утворилася через повне припинення військової допомоги з боку США. Особливо це стосується сучасних систем протиповітряної оборони, таких як ракети класу "земля – повітря" для зенітного ракетного комплексу Patriot. Збільшення європейської допомоги у сфері безпеки є необхідним, але недостатнім для стабілізації фронту, вже не кажучи про відновлення ініціативи на ділянках, на які тиснуть російські війська", – зауважили аналітики.