Возможно, Орбан передал какое-то послание от будущего президента США, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. К слову, после общения с российским диктатором Орбан заявил о "самой опасной неделе" российско-украинской войны.

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Что скрывает в своей "дипломатии" Орбан

Венгерский премьер-министр вышел на эксклюзивные отношения с Трампом, что придало ему некой значимости, и тем самым изменил свое положение внутри Евросоюза.

Орбан как доверенное лицо Трампа увеличивает свою политическую капитализацию. Впрочем, не стоит забывать, что у Трампа есть серьезное предвыборное обещание – установить мир. В выполнении этого обязательства венгерский политик играет крайне негативную роль, ведь пытается всем рассказать, что якобы Украина проиграла войну и поэтому Киев должен сдаться.

Если с такой позиции Трамп будет подходить к выполнению своей миссии, то у него ничего не получится. К тому же если оценивать ситуацию объективно, то миссия Трампа невыполнима. На самом деле единственный человек, который может завершить войну – Путин, но он не хочет этого делать. Это та обнаженная правда, которую пытается скрыть Орбан в своей дипломатии,

– добавил российский оппозиционный журналист.

По его словам, самое главное заключается в том, чтобы в конце концов было всему миру понятно, что Россия не договороспособна.

Какая миссия венгерского премьер-министра

Орбан продолжает "миротворческую миссию", которую сам взял на себя. На самом же деле премьер-министр Венгрии просто превратился в еще одну обслугу путинского режима. На сегодня его миссия заключается в том, чтобы склонить Западный мир к тому, чтобы прекратить поддерживать Украину и убедить украинцев сдаться, пойдя на все условия Путина.

Орбан уже давно выполняет так называемую челночно-голубиную миссию,

– отметил Яковенко.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным, раскритиковав подобные обсуждения. Он высмеял венгерского премьера, саркастически предложив ему разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.