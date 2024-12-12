Можливо, Орбан передав якесь послання від майбутнього президента США, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. До слова, після спілкування з російським диктатором Орбан заявив про "найнебезпечніший тиждень" російсько-української війни.

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Що приховує у своїй "дипломатії" Орбан

Угорський прем'єр-міністр вийшов на ексклюзивні відносини з Трампом, що додало йому якоїсь значущості, й цим самим змінив своє положення всередині Євросоюзу.

Орбан як довірена особа Трампа збільшує свою політичну капіталізацію. Втім, не варто забувати, що у Трампа є серйозна передвиборча обіцянка – установити мир. У виконанні цього зобов'язання угорський політик відіграє вкрай негативну роль, адже намагається всім розповісти, що нібито Україна програла війну й тому Київ повинен здатися.

Якщо з такої позиції Трамп підходитиме до виконання своєї місії, то у нього нічого не вийде. До того ж якщо оцінювати ситуацію об'єктивно, то місія Трампа нездійсненна. Насправді ж єдина людина, яка може завершити війну – Путін, але він не хоче цього робити. Це та оголена правда, яку намагається приховати Орбан у своїй дипломатії,

– додав російський опозиційний журналіст.

За його словами, найголовніше полягає у тому, щоб врешті-решт було всьому світу зрозуміло, що Росія не договороздатна.

Яка місія угорського прем'єр-міністра

Орбан продовжує "миротворчу місію", яку сам взяв на себе. Насправді ж прем'єр-міністр Угорщини просто перетворився в ще одну обслугу путінського режиму. На сьогодні його місія полягає у тому, щоб схилити Західний світ до того, щоб припинити підтримувати Україну та переконати українців здатися, пішовши на всі умови Путіна.

Орбан вже давно виконує так звану човниково-голубину місію,

– зазначив Яковенко.

До слова, український президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову Орбана з Путіним, розкритикувавши подібні обговорення. Він висміяв угорського прем'єра, саркастично запропонувавши йому розмову з колишнім диктатором Сирії Башаром Асадом.