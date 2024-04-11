Это 24 Каналу отметил командир роты ударных дронов Игорь Луценко. Он подчеркнул, что за первый квартал 2024 года зафиксировали почти 13 тысяч случаев самовольного оставления части.

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"Это заниженная цифра, потому что не по всем случаям регистрируются уголовные производства. То есть учитывая нынешние реалии правовой системы, за СОЧ фактически никто не получает наказания. Поэтому это дело больше совести сейчас, а не ответственности", – сказал он.

"Мы увидим то же самое СОЧ"

Игорь Луценко отметил, что за первый квартал 2024 года в Украине уклонисты от выполнения воинского долга получили тысячи подозрений. В то же время количество подозрений за самовольно оставленные части или дезертирство – несколько десятков.

Мы будем больше уклонистов каким-то образом наказывать за их недостойное поведение, за их уголовные правонарушения. Но как только они пойдут в армию, мы увидим то же самое СОЧ. Потому что наказание за него мало кто получает,

– объяснил командир.

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