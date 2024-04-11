Це 24 Каналу зауважив командир роти ударних дронів Ігор Луценко. Він підкреслив, що за перший квартал 2024 року зафіксували майже 13 тисяч випадків самовільного залишення частини.

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"Це занижена цифра, тому що не по всіх випадках реєструються кримінальні провадження. Тобто враховуючи нинішні реалії правової системи, за СЗЧ фактично ніхто не отримує покарання. Тому це справа більше сумління зараз, а не відповідальності", – сказав він.

"Ми побачимо те ж саме СЗЧ"

Ігор Луценко зазначив, що за перший квартал 2024 року в Україні ухилянти від виконання військового обов'язку отримали тисячі підозр. Водночас кількість підозр за самовільно залишені частини чи дезертирство – декілька десятків.

Ми будемо більше ухилянтів у якийсь спосіб карати за їхню негідну поведінку, за їхні кримінальні правопорушення. Але як тільки вони підуть в армію, ми побачимо те ж саме СЗЧ. Тому що покарання за нього мало хто отримує,

– пояснив командир.

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