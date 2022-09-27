Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он напомнил, что за последние 110 лет – со времен Первой мировой войны – это третья мобилизация в россии.

Обратите внимание Мобилизация в россии – это хорошо, нужно еще военное положение, – американский политолог

Однако, по словам военного эксперта, царскую и большевистскую империи, которые также объявляли мобилизацию, нельзя сравнивать с "российской недоимперией" сейчас.

"В политическом плане путин уже мертв"

"В те времена эти страны имели очень серьезных союзников. Россия сейчас таких союзников не имеет", – отметил Черник.

По его словам, решение путина о мобилизации – это лишь попытка удержаться у власти.

Эта мобилизация – не что иное, как попытка продлить политическую и физическую жизнь путина. Ведь поражение в Украине означает смерть для российского диктатора – и политическую, и физическую. Хотя в политическом плане путин уже мертв,

– подчеркнул военный эксперт.

Почему нельзя недооценивать россию

Черник добавил, что нельзя недооценивать противника. Он напомнил, что по официальной информации, россия планирует мобилизовать 300 тысяч человек.

Все-таки эти силы также нужно "перемолоть". На это нужно время, усилия и ресурсы. Так не бывает, что гибнут солдаты только с одной стороны. Нам также придется заплатить высокую цену,

– сказал военный эксперт.

"Это начало конца путинского режима"

Однако, по его мнению, в стратегическом плане частичная мобилизация ничего не изменит.

Это агония и начало конца путинского режима. Вопрос только, как долго этот конец может занять. Это может быть от нескольких недель или месяцев до двух десятилетий, если сработает концепция железного занавеса по сценарию Северной Кореи,

– предположил Черник.

Он добавил, что россияне "траву будут есть, однако путина не снесут". Впрочем, военный эксперт не исключает, что вариант переворота в россии все же возможен.

"Возможен олигархический бунт, к которому присоединится часть спецслужб. Вопрос только в том, кто кого переигрывает в этом танке смерти", – отметил Черник.

Петр Черник рассказал о мобилизации россиян: смотрите видео

В россии продолжается мобилизация: последние новости