Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він нагадав, що за останні 110 років – з часів Першої світової війни – це третя мобілізація в росії.

Зверніть увагу Мобілізація в росії – це добре, потрібен ще воєнний стан, – американський політолог

Однак, за словами військового експерта, царську та більшовицьку імперії, які також оголошували мобілізацію, не можна порівнювати з "російською недоімперією" зараз.

"У політичному плані путін вже мертвий"

"У ті часи ті країни мали дуже серйозних союзників. Росія зараз таких союзників не має", – зазначив Черник.

За його словами, рішення путіна про мобілізацію – це лише спроба утриматися при владі.

Ця мобілізація – не що інше, як намагання продовжити політичне та фізичне життя путіна. Адже поразка в Україні означають смерть для російського диктатора – і політичну, і фізичну. Хоча у політичному плані путін вже мертвий,

– наголосив військовий експерт.

Чому не можна недооцінювати росію

Черник додав, що не можна недооцінювати противника. Він нагадав, що за офіційною інформацією, росія планує мобілізувати 300 тисяч людей.

Все-таки ці сили також треба "перемолоти". На це потрібен час, зусилля та ресурси. Так не буває, що гинуть солдати тільки з однієї сторони. Нам також доведеться заплатити високу ціну,

– сказав військовий експерт.

"Це початок кінця путінського режиму"

Однак, на його думку, у стратегічному плані часткова мобілізація нічого не змінить.

Це агонія і початок кінця путінського режиму. Питання лише, як довго цей кінець може тривати. Це може бути від кількох тижнів чи місяців до двох десятиліть, якщо спрацює концепція залізної завіси за сценарієм Північної Кореї,

– припустив Черник.

Він додав, що росіяни "траву будуть їсти, однак путіна не знесуть". Втім, військовий експерт не виключає, що варіант перевороту у росії все ж можливий.

"Можливий олігархічний бунт, до якого приєднається частина спецслужб. Питання лише у тому, хто кого переграє у цьому танку смерті", – зазначив Черник.

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