Россия усиливается в Беларуси, значительные потери врага на Юге: главное из сводки Генштаба

Враг продолжает пытаться штурмовать Донецкое направление. В то время как на Юге дела оккупантов оставляют желать лучшего.

Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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В частности, враг пытается наступать на:

Бахмутском,

Авдеевском,

Новопавловском направлениях.

Обстрелы не утихают

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области.

Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения и продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

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Враг несет бешеные потери на Юге

По уточненной информации, 3 ноября, в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще 2 плавучих средства получили повреждения и требуют ремонта. Неспокойно оккупантам было и:

в районе населенного пункта Ольговка. Там удалось уничтожить ожидавшую переправу колонну оккупантов. Информация о потерях живой силы врага уточняется;

в районе населенного пункта Нововасильевка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

3 ноября текущего года в городе Мелитополь отмечено прибытие около 80 раненых оккупантов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Достижение наших ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили:

БпЛА типа "Орлан-10",

11 дронов Shahed-136,

2 крылатые ракеты "Калибр".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.

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