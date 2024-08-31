Какая будет ответственность, если не обновить данные в ТЦК: полный перечень

До 16 июля все военнообязанные мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные. Тех, кто этого не сделал, могут привлечь к ответственности.

Привлечь к ответственности военнообязанных могут в соответствии с Законом № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", который вступил в силу 18 мая.

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В Офисе омбудсмена в очередной раз объяснили, что руководители ТЦК и СП имеют право обратиться в полицию для административного задержания и доставки гражданина в военкомат. Такое наказание грозит тем, кто:

не уточнил адрес проживания, контактные данные и другие персональные данные,

не прибыл в ТЦК и СП или других определенных мест для выполнения обязанностей по воинскому учету,

не сообщил, об изменении места жительства или другие изменения, влияющие на воинский учет.

Однако существуют и дополнительные меры принуждения. Так, в случае получения от полиции письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставить гражданина в ТЦК и СП, то военнообязанному направляют повестку по почте.

Если военнообязанный в течение 10 дней гражданин Украины не выполнил обязанности, то ТЦК может обратиться в суд по поводу временного ограничения в праве управлять транспортным средством на срок до выполнения такого требования или его отзыва.

Кроме того, военнообязанных могут оштрафовать. Так, за нарушение воинского учета, отказ от повестки или неявку в ТЦК во время действия военного положения могут оштрафовать от 17 до 25 тысяч.