Притягнути до відповідальності військовозобов'язаних можуть відповідно до Закону № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набув чинності 18 травня.

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Яка відповідальність за ухилення від мобілізації

В Офісу омбудсмена вкотре пояснили, що керівники ТЦК та СП мають право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставлення громадянина до військкомату. Таке покарання загрожує тим, хто:

не уточнив адресу проживання, контактні дані та інші персональні дані,

не прибув до ТЦК та СП або інших визначених місць для виконання обов'язків щодо військового обліку,

не повідомив, про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

Однак існують й додаткові заходи примусу. Так, у разі отримання від поліції письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставити громадянина до ТЦК та СП, то військовозобов'язаному надсилають повістку поштою.

Якщо військовозобов'язаний протягом 10 днів громадянин України не виконав обов'язку, то ТЦК може звернутися до суду з приводу тимчасового обмеження у праві керувати транспортним засобом на строк до виконання такої вимоги або ж її відкликання.

Крім того, військовозобов'язаних можуть оштрафувати. Так, за порушення військового обліку, відмову від повістки чи неявку до ТЦК під час дії воєнного стану можуть оштрафувати від 17 до 25 тисяч.