Однак певні категорії осіб можуть претендувати на відстрочку або бронювання. Про те, хто її може отримати – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Хто має право на відстрочку у вересні

Згідно з новим законом про мобілізацію, існує список категорій осіб, які можуть отримати відстрочку від призову під час загальної мобілізації.

До нього входять:

громадяни, що заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;

люди з інвалідністю;

люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров’я та мають відповідний висновок ВЛК;

до служби в армії за станом здоров’я та мають відповідний висновок ВЛК; особи, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами, передбаченими у законі про мобілізацію;

люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.

Хто може отримати бронювання

Бронюванню підлягають такі категорії військовозобов'язаних:

кінцеві бенефіціарні власники зазначених у попередньому списку підприємств, які не є їхніми працівниками;

члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;

для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень; які обіймають посади протезистів-ортезистів , техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;

посади протезистів-ортезистів техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням; фахівці з розмінування, оператори протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

До категорії осіб, які можуть скористатися правом на бронювання у вересні 2024 року, відносяться також ті, хто працює або навчається:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Яка тривалість відстрочки від мобілізації

У Міністерстві економіки України визначили, що максимальний термін дії відстрочки не може перевищувати: