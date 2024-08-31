Однак певні категорії осіб можуть претендувати на відстрочку або бронювання. Про те, хто її може отримати – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Хто має право на відстрочку у вересні
Згідно з новим законом про мобілізацію, існує список категорій осіб, які можуть отримати відстрочку від призову під час загальної мобілізації.
До нього входять:
- громадяни, що заброньовані державними органами, підприємствами, установами тощо;
- люди з інвалідністю;
- люди, які тимчасово непридатні до служби в армії за станом здоров’я та мають відповідний висновок ВЛК;
- особи, яким потрібна відстрочка за сімейними обставинами, передбаченими у законі про мобілізацію;
- люди, яким потрібна відстрочка за професією або для навчання.
Хто може отримати бронювання
Бронюванню підлягають такі категорії військовозобов'язаних:
- кінцеві бенефіціарні власники зазначених у попередньому списку підприємств, які не є їхніми працівниками;
- члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 мільйонів гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 мільярди гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 мільярда гривень;
- які обіймають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50% норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням;
- фахівці з розмінування, оператори протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.
До категорії осіб, які можуть скористатися правом на бронювання у вересні 2024 року, відносяться також ті, хто працює або навчається:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;
- на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.
Яка тривалість відстрочки від мобілізації
У Міністерстві економіки України визначили, що максимальний термін дії відстрочки не може перевищувати:
- строк проведення мобілізації – для військовозобов'язаних, що працюють у державних органах та установах, та військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі;
- строк дії контракту (договору) на постачання товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, – для військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах зайнятих забезпеченням Сил оборони;
- 12 місяців – для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих для економіки країни в особливий період підприємствах;
- строк договору (контракту) або строку, на який призначено особу, – для військовозобов'язаних, які є співробітниками міжнародних установ та організацій.