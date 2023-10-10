Температура упадет до минусов: где в Украине резко похолодает в ночь на 11 октября

Уже завтра в Украину придут первые сильные заморозки. Холодно будет почти по всей территории нашей страны.

В среду 11 октября следует ожидать похолодания с минусом. Тепло будет удерживатся только в двух регионах.

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Ниже нуля

Столбик термометра опустится ниже нуля во всех областях. Температура воздуха будет составлять 0-5°, что означает оранжевый (II уровень) опасности.

: II уровень — Погодные условия опасны – несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при зоне действия погодных явлений.

В Киеве будет немного теплее. Там столбик термометра не опустится ниже -2°

Только в Закарпатье и побережье морей воздух будет иметь 1-6° тепла.

Следует заметить, что сильное похолодание будет только ночью. В целом завтра будет переменная облачность без осадков, днем плюсовая температура. В столице – +12…+14 градусов, в западных и Одесской областях до +17 градусов, в Карпатах +6…+11 градусов.

Впрочем, синоптики призывают не расстраиваться. Ведь после нескольких дней похолодание в Украине снова станет теплее. Так, по словам Натальи Птухи, уже на следующий день после дня "масштабных заморозков" можно ожидать приход мини бабьего лета. Так, 12 октября температура воздуха будет колебаться от 5 – 12 градусов тепла ночью и днем будет +18...+23.

Напомним, что в Карпаты тем временем пришла зима. Там выпал первый снег.