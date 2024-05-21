Жара, грозы и высокая пожарная опасность: чем удивит погода 22 мая

22 мая в Украине будет очень жарко. Из-за высоких температур почти во всех областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, для отдельных регионов день не пройдет без сильных осадков в виде грозы.

Завтра солнышко добренько припечет как на севере и юге, так и на западе и востоке. Синоптики предупреждают о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности.

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Жарко, как летом

Средняя температура воздуха составит 24 – 26 градусов тепла. Конечно, что в отдельных областях этот показатель будет выше. Так, на востоке столбик термометра будет колебаться от 25 – 28 градусов тепла. На юге, в частности в Николаевской области, он поднимется даже до 29 градусов тепла.

В то же время на Закарпатье температура воздуха будет ниже средней и составит 21 – 23 градуса тепла.

Опять гроза, но не для всех

Почти по всей Украине день пройдет без осадков, но с переменной облачностью. Однако, на Западе и Севере все еще будут идти грозы. Дожди пройдут на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Львовщине, Закарпатье, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Полтавщине и Черновицкой области.

Опасность пожаров

Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Это погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня). Угроза пожаров обойдет только 5 областей. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Херсонская области и Крым.

Какая температура в областных центрах

Киев – +24...+26,

Ужгород – +21...+23,

Львов – +25...+27,

Ивано-Франковск – +25...+27,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +25...+27,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +25...+27,

Житомир – +25...+27,

Винница – +25...+27,

Одесса – +24...+26,

Николаев – +27...+29,

Херсон – +25...+27,

Симферополь – +24...+26,

Кропивницкий – +25...+27,

Черкассы – +24...+26,

Чернигов – +25...+27,

Сумы – +24...+26,

Полтава – +24...+26,

Днепр – +26...+28,

Запорожье – +25...+27,

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27,

Харьков – +26...+28

Прогноз погоды на 22 мая / Фото Укргидрометцентр