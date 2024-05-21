Жара, грозы и высокая пожарная опасность: чем удивит погода 22 мая

21 мая 2024, 14:37
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Источник:

Укргидрометцентр

22 мая в Украине будет очень жарко. Из-за высоких температур почти во всех областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, для отдельных регионов день не пройдет без сильных осадков в виде грозы.

Завтра солнышко добренько припечет как на севере и юге, так и на западе и востоке. Синоптики предупреждают о чрезвычайно высоком уровне пожарной опасности.

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Жарко, как летом

Средняя температура воздуха составит 24 – 26 градусов тепла. Конечно, что в отдельных областях этот показатель будет выше. Так, на востоке столбик термометра будет колебаться от 25 – 28 градусов тепла. На юге, в частности в Николаевской области, он поднимется даже до 29 градусов тепла.

В то же время на Закарпатье температура воздуха будет ниже средней и составит 21 – 23 градуса тепла.

Опять гроза, но не для всех

Почти по всей Украине день пройдет без осадков, но с переменной облачностью. Однако, на Западе и Севере все еще будут идти грозы. Дожди пройдут на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Львовщине, Закарпатье, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Полтавщине и Черновицкой области.

Опасность пожаров

Почти по всей Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Это погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня). Угроза пожаров обойдет только 5 областей. Это Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Херсонская области и Крым.

Какая температура в областных центрах

  • Киев – +24...+26,
  • Ужгород – +21...+23,
  • Львов – +25...+27,
  • Ивано-Франковск – +25...+27,
  • Тернополь – +24...+26,
  • Черновцы – +25...+27,
  • Хмельницкий – +24...+26,
  • Луцк – +24...+26,
  • Ровно – +25...+27,
  • Житомир – +25...+27,
  • Винница – +25...+27,
  • Одесса – +24...+26,
  • Николаев – +27...+29,
  • Херсон – +25...+27,
  • Симферополь – +24...+26,
  • Кропивницкий – +25...+27,
  • Черкассы – +24...+26,
  • Чернигов – +25...+27,
  • Сумы – +24...+26,
  • Полтава – +24...+26,
  • Днепр – +26...+28,
  • Запорожье – +25...+27,
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +25...+27,
  • Харьков – +26...+28

Прогноз погоды на 22 мая / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова