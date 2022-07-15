На западе – солнечно, а на Востоке – дожди: прогноз погоды на 16 июля

Погода в Украине 16 июля будет разной. Адской жары не стоит ожидать, однако летние дожди в южных и восточных областях будут.

На Западе, Севере и в части центральных областей прогнозируют сухую солнечную субботу. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+25 градусов, теплее будет на Закарпатье – до +27.

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В Киеве днем и ночью без осадков. Синоптики также обещают в столице +23...+25.

Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Где ждать дождей

В восточных и южных регионах могут быть осадки. Более сильные дожди будут идти в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Правда, отметки термометров будут высокими. В частности, на Юге они будут превышать +30. К примеру, в Одессе – +30, в Николаеве – +32.

В общей сложности ниже +27 жителям этих областей ждать не стоит.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +23...+25



Погода 16 июля / Карта Укргидрометцентра

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