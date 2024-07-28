В большинстве областей –дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 29 июля
Источник:Укргидрометцентр
В понедельник, 29 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В ряде областей синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу.
Синоптики отмечали, что в некоторых регионах начнет снижаться температура. Однако в южных и восточных регионах температура все еще будет оставаться стабильно высокой и местами будет достигать +35 градусов.
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Какой будет погода в Украине
Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами будет кратковременный дождь и гроза. На территории других регионов осадков не прогнозируют
Ветер будет западный и северо-западный со скоростью около 7 – 12 метров в секунду, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 14 – 19 градусов, на юге страны до 23 градусов, в западных областях 11 – 16 градусов; днем 21 – 26 градусов, в центральных областях местами 28 – 30 градусов, в восточных областях и южной части 29 – 34,
– говорится в сообщении.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев +23...+25
- Ужгород +23...+25
- Львов +21...+23
- Ивано-Франковск +22...+24
- Тернополь +22...+24
- Черновцы +22...+24
- Хмельницкий +21...+23
- Луцк +21...+23
- Ровно +21...+23
- Житомир +21...+23
- Винница +23...+25
- Одесса +29...+31
- Николаев +30...+32
- Херсон +32...+34
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +27...+29
- Черкассы +24...+26
- Чернигов +22...+24
- Сумы +24...+26
- Полтава +26...+28
- Днепр +27...+29
- Запорожье +32...+34
- Донецк +30...+32
- Луганск +30...+32
- Харьков +29...+31