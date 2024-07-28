В большинстве областей –дожди и грозы: прогноз погоды в Украине на 29 июля

В понедельник, 29 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В ряде областей синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозу.

Синоптики отмечали, что в некоторых регионах начнет снижаться температура. Однако в южных и восточных регионах температура все еще будет оставаться стабильно высокой и местами будет достигать +35 градусов.

Смотрите также Какой будет погода в августе: прогноз погоды на месяц

Какой будет погода в Украине

Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами будет кратковременный дождь и гроза. На территории других регионов осадков не прогнозируют

Ветер будет западный и северо-западный со скоростью около 7 – 12 метров в секунду, в западных и северных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 14 – 19 градусов, на юге страны до 23 градусов, в западных областях 11 – 16 градусов; днем 21 – 26 градусов, в центральных областях местами 28 – 30 градусов, в восточных областях и южной части 29 – 34,

– говорится в сообщении.

Какая будет погода в областных центрах

Киев +23...+25

Ужгород +23...+25

Львов +21...+23

Ивано-Франковск +22...+24

Тернополь +22...+24

Черновцы +22...+24

Хмельницкий +21...+23

Луцк +21...+23

Ровно +21...+23

Житомир +21...+23

Винница +23...+25

Одесса +29...+31

Николаев +30...+32

Херсон +32...+34

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +27...+29

Черкассы +24...+26

Чернигов +22...+24

Сумы +24...+26

Полтава +26...+28

Днепр +27...+29

Запорожье +32...+34

Донецк +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков +29...+31



Прогноз погоды на 29 июля / Укргидрометцентр