Пол Украины снова будут заливать дожди: какую погоду ожидать 6 июня

В большинстве регионов Украины продолжат идти дожди. Несмотря на большое количество осадков, по всей территории страны в дальнейшем будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

Лето только началось, а столбик термометра уже поднимается до аномально высоких отметок. И можно было бы порадоваться, что от жары нас спасают частые дожди и ливни, если бы непогода вела себя бы вежливо и не вызывала ряд неприятностей, в частности, не сваливала нам на головы деревья и не оставляла без электричества. Синоптики прогнозируют, что в четверг, 6 июня, снова произойдет встреча высокой температуры и грозы.

Смотрите также Когда будет самый длинный день в 2024 году: точная дата

Погода в четверг

Средняя температура воздуха днем составит 25 – 27 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 17 – 15 градусов тепла.

Для центральной части страны 6 июня пройдет без осадков. Там температура будет колебаться от 26 до 28 градусов тепла.

Также дождей не будет на востоке и юго-востоке. Вот там столбик термометра достигнет отметки в 30 градусов.

Жарко будет и на Юге. Почти все тамошние области также немного "отдохнут" от непогоды. Все, кроме Одесской области. Там пройдет кратковременный дождь.

Где ждать грозы

А вот настоящие грозы на этот раз посетят западный регион, а также Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области.

В то же время из-за высоких температур в течение 5 – 8 июня в центральных (кроме Черкасской, 8 июня и Винницкой), восточных, южных (кроме Одесской) областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура в областных центрах

Киев – +25...+27,

Ужгород – +25...+27,

Львов – +24...+26,

Ивано-Франковск – +24...+26,

Тернополь – +24...+26,

Черновцы – +24...+26,

Хмельницкий – +24...+26,

Луцк – +24...+26,

Ровно – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Винница – +26...+28,

Одесса – +27...+29,

Николаев – +27...+29,

Херсон – +28....+30,

Симферополь – +27...+29,

Кропивницкий – +26...+28,

Черкассы – +26...+28,

Чернигов – +24...+26,

Сумы – +23...+25,

Полтава – +25...+27,

Днепр – +26...+28,

Запорожье – +28...+30,

Донецк – +27...+29,

Луганск – +27...+29,

Харьков – +26...+28.

Прогноз погоды на 6 июня / Фото Укргидрометцентр