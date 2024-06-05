Пол Украины снова будут заливать дожди: какую погоду ожидать 6 июня
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве регионов Украины продолжат идти дожди. Несмотря на большое количество осадков, по всей территории страны в дальнейшем будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.
Лето только началось, а столбик термометра уже поднимается до аномально высоких отметок. И можно было бы порадоваться, что от жары нас спасают частые дожди и ливни, если бы непогода вела себя бы вежливо и не вызывала ряд неприятностей, в частности, не сваливала нам на головы деревья и не оставляла без электричества. Синоптики прогнозируют, что в четверг, 6 июня, снова произойдет встреча высокой температуры и грозы.
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Погода в четверг
Средняя температура воздуха днем составит 25 – 27 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до 17 – 15 градусов тепла.
Для центральной части страны 6 июня пройдет без осадков. Там температура будет колебаться от 26 до 28 градусов тепла.
Также дождей не будет на востоке и юго-востоке. Вот там столбик термометра достигнет отметки в 30 градусов.
Жарко будет и на Юге. Почти все тамошние области также немного "отдохнут" от непогоды. Все, кроме Одесской области. Там пройдет кратковременный дождь.
Где ждать грозы
А вот настоящие грозы на этот раз посетят западный регион, а также Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области.
В то же время из-за высоких температур в течение 5 – 8 июня в центральных (кроме Черкасской, 8 июня и Винницкой), восточных, южных (кроме Одесской) областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какая температура в областных центрах
- Киев – +25...+27,
- Ужгород – +25...+27,
- Львов – +24...+26,
- Ивано-Франковск – +24...+26,
- Тернополь – +24...+26,
- Черновцы – +24...+26,
- Хмельницкий – +24...+26,
- Луцк – +24...+26,
- Ровно – +24...+26,
- Житомир – +25...+27,
- Винница – +26...+28,
- Одесса – +27...+29,
- Николаев – +27...+29,
- Херсон – +28....+30,
- Симферополь – +27...+29,
- Кропивницкий – +26...+28,
- Черкассы – +26...+28,
- Чернигов – +24...+26,
- Сумы – +23...+25,
- Полтава – +25...+27,
- Днепр – +26...+28,
- Запорожье – +28...+30,
- Донецк – +27...+29,
- Луганск – +27...+29,
- Харьков – +26...+28.
Прогноз погоды на 6 июня / Фото Укргидрометцентр