Літо тільки-но почалося, а стовпчик термометра вже піднімається до аномально високих позначок. І можна було б порадіти, що від спеки нас порятовують часті дощі та зливи, якби негода поводилася б чемно і не спричиняла низку неприємностей, зокрема, не звалювала нам на голови дерева і не залишала без електрики. Синоптики прогнозують, що у четвер 6 червня знову відбудеться стрітення високої температури і грози.

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Погода у четвер

Середня температура повітря вдень становитиме 25 – 27 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 17 – 15 градусів тепла.

Для центральної частини країни 6 червня мине без опадів. Там температура коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла.

Також дощів не буде на сході та південному сході. Ось там стовпчик термометра досягне позначки у 30 градусів.

Спекотно буде й на півдні. Майже усі тамтешні області також трохи "відпочинуть" від негоди. Усі, окрім Одещини. Там пройде короткочасний дощ.

Де чекати грози

А ось справжні грози цього разу завітають до західного регіону, а також Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Полтавщини.

Водночас через високі температури протягом 5 – 8 червня у центральних (крім Черкаської, 8 червня і Вінницької), східних, південних (крім Одеської) областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка температура в обласних центрах

Київ – +25...+27,

Ужгород – +25...+27,

Львів – +24...+26,

Івано-Франківськ – +24...+26,

Тернопіль – +24...+26,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +24...+26,

Рівне – +24...+26,

Житомир – +25...+27,

Вінниця – +26...+28,

Одеса – +27...+29,

Миколаїв – +27...+29,

Херсон – +28….+30,

Сімферополь – +27...+29,

Кропивницький – +26...+28,

Черкаси – +26...+28,

Чернігів – +24...+26,

Суми – +23...+25,

Полтава – +25...+27,

Дніпро – +26...+28,

Запоріжжя – +28...+30,

Донецьк – +27...+29,

Луганськ – +27...+29,

Харків – +26...+28.

Прогноз погоди на 6 червня / Фото Укргідрометцентр