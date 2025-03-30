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24 Канал Новости Украины Кому стоит захватить зонтик: какая погода будет 31 марта
30 марта, 15:21
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Кому стоит захватить зонтик: какая погода будет 31 марта

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 31 марта в Украине ожидается теплая, но пасмурная погода со средней температурой 13 – 15 градусов.
  • Небольшой дождь пройдет в большинстве регионов, за исключением западных областей (кроме Закарпатья) и южных регионов.

В понедельник, 31 марта, по всей Украине температура воздуха будет примерно одинаковой. В то же время лишь на отдельные регионы ожидают осадки.

Последний день марта обещает быть теплым, но пасмурным. Солнце в этот день будет прятаться за облаками и время от времени выглядывать из-под них, чтобы бросить лучики на лица уставших украинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 31 марта

Средняя температура воздуха по всей Украине составит 13 – 15 градусов тепла. На севере и западе этот показатель составит 12 – 14 градусов, а в южных регионах от 14 до 17 градусов. Прохладнее всего будет в центральных областях. От 7 до 13 градусов тепла температура будет колебаться в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Днепре.

Ночью столбик термометра будет показывать 9 – 7 градусов тепла.

Небольшой дождь пройдет в большей части страны. Без осадков день пройдет для западных областей, за исключением Закарпатья. Также зонтик будет не нужен жителям Одесской, Николаевской, Херсонской областей, Крыма, Запорожья.

Какая температура воздуха в областных центрах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +12...+14;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +12...+14;
  • Черновцы +12...+14;
  • Хмельницкий +12...+14;
  • Луцк +12...+14;
  • Ровно +12...+14;
  • Житомир +12...+14;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +7...+9;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +12...+14;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +7...+9;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +14...+16;

Прогноз погоды на 31 марта / Фото Укргидрометцентр