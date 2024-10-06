Значительное похолодание и сильные грозы: какой погода будет 7 октября

В понедельник, 7 октября, по всей Украине будет удерживаться дождливая и пасмурная погода. На Севере столбик термометра значительно упадет вниз.

Полное осенних слез начало рабочей недели нам обещают синоптики. Дожди будут идти повсюду. Во всех украинских областях. Где-то осадки выпадут в незначительном количестве, а где-то прокатятся настоящий ливень и гроза.

Смотрите также В Украину идет похолодание: когда и на сколько снизится температура

Ощутимое похолодание

Согласно прогнозу, средняя температура по всей Украине составит 12 – 14 градусов тепла днем.

Еще летние показатели сохранятся на Востоке. Так, тамошняя температура воздуха будет колебаться от 20 до 28 градусов тепла. Также столбик термометра будет показывать выше 20 градусов в южных регионах. Там в целом температура будет варьироваться от прохладных 15 до теплых плюс 23.

На Западе и в дальнейшем будет держаться стабильно осенняя температура в пределах – 13 – 15 градусов тепла.

А вот северные области ждет значительное похолодание. Если еще в воскресенье в Киеве днем было 18 – 20 градусов тепла, то уже в понедельник будет только 12 – 14 градусов тепла. Такое падение температур ждет и соседние регионы, в частности Черниговскую и Сумскую области.

Ветер по всей Украине, говорят, будет не очень сильный. Он сможет разгоняться максимум на 10 метров в секунду.

Где будет идти дождь больше всего

Как уже было упомянуто ранее, дожди пройдут по всей Украине. Правда, на Западе и в столице ожидается незначительный дождь. Так же небольшое количество осадков может выпасть на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Сильные грозы, зато, придут в центральные и южные области. Также будет заливать мощно отдельные области на севере.

Какая погода в областных центрах

Киев +12– +14

Ужгород +13 – +15

Львов +13 – +15

Ивано-Франковск +13 – +15

Тернополь +13 – +15

Черновцы +13 – +15

Хмельницкий +13 – +15

Луцк +11 – +13

Ровно +11 – +13

Житомир +12 – +14

Винница +13 – +15

Одесса +15– +17

Николаев +17 – +19

Херсон +20– +22

Симферополь +21– +23

Кропивницкий +18– +20

Черкассы +14– +16

Чернигов +14– +16

Сумы +13– +15

Полтава +19– +21

Днепр +20 – +21

Запорожье +21– +23

Донецк +22 – +24

Луганск +26 – +28

Харьков +23 – +25

Прогноз погоды на 7 октября / Фото Укргидрометцентр