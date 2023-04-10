Об этом 24 Каналу заявил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он предполагает, что Папа Римский даже немного не хочет углубляться в эту тему. Также Папа Франциск попросил "открыть сердца" международного сообщества, чтобы оно приложило усилия для завершения войны и "всех конфликтов, которые обагряют мир кровью".

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Позиция Папы Римского относительно войны в Украине

"Он за мир во всем мире. То есть ему все равно, кто агрессор, а кто не агрессор. Очень похоже на китайскую позицию", – заявил политолог.

Мол, Китай называет войну в Украине "украинским кризисом", а не войной. Кроме того, КНР не называет и агрессора.

"Это якобы такая себе стартовая площадка для переговорного процесса", – уверен он.

Чаленко отметил, что, несмотря на то, что Папа Римский сидит в Ватикане, он мысленно находится больше в Южной Америке, где вся его паства.

К сожалению, он не исполняет здесь действительно миротворческую роль. Для того чтобы "лечить болезнь", прежде всего должно быть – "установление диагноза",

– отметил он.

А глава католической церкви, по его мнению, этого не делает.

"Хотя иногда проскакивают заявления. Впечатление, что "озарение" на нынешнего Папу Римского все-таки есть", – подчеркнул глава Центра анализа и стратегий.

Где Украине нужно усиливать дипломатию: смотрите видео

Усиление украинской дипломатии

Игорь Чаленко добавил, что украинской дипломатии нужно много работать с Южной Америкой. К примеру, с Бразилией.

"Ведь когда я прочитал недавнее заявление президента да Силвы (президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва – 24 Канал) о том, что якобы нужно отдать Крым и тогда это будет площадкой для дальнейших мирных переговоров... это полный треш, полная чушь", – рассказал он.

Политолог отметил, что это самая большая страна в Южной Америке. И, соответственно, сейчас вопрос о назначении посла туда должен остро стоять для украинского внешнеполитического ведомства.

"Понимаю, что есть там БРИКС, где входит Бразилия, Россия, Китай. Но, извините, ваши экономические разные сверхгосударственные образования не нужно переносить на вопросы оценки международных ценностей", – сказал он.

Также говорится об исполнении международного права и того нарушения, что сейчас происходит в Украине.

"У меня такое впечатление, что ныне часть мира решила специально пойти в "зазеркалье Алисы". И для того они просто все белое будут называть черным. Та же ситуация с рядом африканских стран", – рассказал глава Центра анализа и стратегий.

Турне для Украины

Он надеется, что турне, которое планирует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба летом этого года, полностью пройдет так, как запланировано.

"Потому что прошлое турне оборвалось буквально через неделю из-за начала широкомасштабных обстрелов собственно нашей энергосистемы", – отметил он.

Так, Украина не смогла до конца выполнить план. Сейчас есть пакет, наработки, с которыми нужно ехать.

Успешная программа Grain from Ukraine. Есть другие инициативы, которые будут интересны как Африке, так и в целом, чтобы показать, что Украина так же для соответствующих стран является очень ценным партнером,

– рассказал политолог.

Планетарные последствия

Игорь Чаленко отметил, что не стоит думать, что война где-то далеко. Он подчеркнул, что в МВФ заявили, что следующие 5 лет ежегодно экономика будет расти не более чем на 3%. Это связано, в частности, с войной России против Украины. И это, считает политолог, планетарные последствия того, что в Европе происходит величайшая война со времен Второй мировой.

"Поэтому, конечно, здесь должны реагировать адекватно все стороны в мире, а не становиться на какую-то сторону, которая была бы оппозиционна США. Надо становиться на сторону правды", – подытожил он.

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