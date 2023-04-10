Про це 24 Каналу заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він припускає, що Папа Римський навіть трохи не хоче заглиблюватися в цю тему. Також Папа Франциск попросив "відкрити серця" міжнародної спільноти, щоби вона доклала зусиль для завершення війни та "всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю".

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Позиція Папи Римського щодо війни в Україні

"Він за мир у всьому світі. Тобто, йому все одно, хто агресор, а хто не агресор. Дуже схоже на китайську позицію", – заявив політолог.

Мовляв, Китай називає війну в Україні "українською кризою", а не війною. Окрім того, КНР не називає й агресора.

"Це нібито такий собі стартовий майданчик для переговорного процесу", – впевнений він.

Чаленко зазначив, що, попри те, що Папа Римський сидить у Ватикані, він подумки перебуває більше у Південній Америці, де вся його паства.

На жаль, він не виконує тут дійсно миротворчу роль. Для того, щоби "лікувати хворобу", найперше має бути – "встановлення діагнозу",

– зазначив він.

А очільник католицької церкви, на його думку, цього не робить.

"Хоча іноді проскакують заяви. Враження, що "осяяння" на нинішнього Папу Римського все-таки є", – наголосив голова Центру аналізу та стратегій.

Де Україні треба посилювати дипломатію: дивіться відео

Посилення української дипломатії

Ігор Чаленко додав, що українська дипломатія має багато працювати з Південною Америкою. Наприклад, з Бразилією.

"Бо коли я прочитав нещодавню заяву президента да Сілви (президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва – 24 Канал) про те, що нібито треба віддати Крим і тоді це буде майданчиком для подальших мирних переговорів... це повний треш, повна нісенітниця", – розказав він.

Політолог зауважив, що це найбільша країна в Південній Америці. І, відповідно, нині питання щодо призначення посла туди має гостро стояти для українського зовнішньополітичного відомства.

"Розумію, що є там БРІКС, де входить Бразилія, Росія, Китай. Але, перепрошую, ваші економічні різні наддержавні утворення не треба переносити на питання оцінки міжнародних цінностей", – сказав він.

Також мовиться про виконання міжнародного права й того порушення, що нині відбувається в Україні.

"У мене таке враження, що нині частина світ вирішила спеціально піти в "задзеркалля Аліси". І для того вони просто все біле називатимуть чорним. Та сама ситуація з низкою африканських країн", – розповів голова Центру аналізу та стратегій.

Турне для України

Він сподівається, що турне, яке планує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба влітку цього року, повністю пройде так, як заплановано.

"Бо минуле турне обірвалося буквально через тиждень через початок широкомасштабних обстрілів, власне, нашої енергосистеми", – зазначив він.

Так, Україна не змогла до кінця виконати план. Нині є пакет, напрацювання, з якими треба їхати.

Успішна програма Grain from Ukraine. Маємо інші ініціативи, які будуть цікаві як Африці, так і загалом, щоби показати, що Україна так само для відповідних країн є дуже цінним партнером,

– розповів політолог.

Планетарні наслідки

Ігор Чаленко відзначив, що не варто думати, що війна десь далеко. Він наголосив, що у МВФ заявили, що наступні 5 років щороку економіка буде зростати не більше, ніж на 3%. Це пов'язано, зокрема, із війною Росії проти України. І це, вважає політолог, планетарні наслідки того, що в Європі відбувається найбільша війна з часів Другої світової.

"Тому, звичайно, тут мають реагувати адекватно всі сторони у світі, а не ставати на якийсь бік, який був би опозиційним до США. Треба ставати на бік правди", – підсумував він.

Що відбувається у Ватикані