Никто не рискнет ему отказать, – Галлямов сказал, на чем сейчас зарабатывает Пригожин

Кремль отодвинул вагнеровцев от фронта. Однако их глава Евгений Пригожин не теряет позиции.

Об этом для 24 Канала рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.

К теме Путин ежедневно слабеет: зачем диктатору сильна ЧВК "Вагнера"

"Пригожин получает государственные контракты. Понятно, что ситуация, когда судьба "специальной военной операции" оказалась в его руках. В последнее время, начиная с декабря, появилась тенденция по ослаблению роли Пригожина в медийно-политической части", – отметил эксперт.

Пригожин влияет на судьбу режима

Политолог сказал, что Владимир Путин вернул Лапина и Герасимова, которых Пригожин ненавидит. По мнению Галлямова, Путин предпринял ряд шагов, не направленных на поддержку Пригожина. Следовательно, можно сделать вывод, что президент оккупантов в нем разочаровался.

По словам эксперта, в течение полугода, до декабря 2022 года, ситуация была такой, что Пригожин выглядел как последний человек, на котором все держится. В Кремле считали, что если бы не Пригожин, Россия проиграла войну.

В данной ситуации никто не готов отказать Пригожину в государственном контракте. Любой губернатор, министр, глава любой государственной корпорации не рискнет отказать. Все понимают, что удел режима в его руках. Пригожин и дальше продолжит богатеть, – считает Галлямов.

Не все слушаются Пригожина

Политолог рассказал, что у Пригожина не получилось найти общий язык с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, но вышло с мэром Москвы Сергеем Собянином. Галлямов считает, что здесь дело и в личном общении, и в финансовых интересах.

"Конфликт Беглова и Пригожина тянется несколько лет. Пригожин помог Беглову получить должность. У Беглова репутация не очень умного человека. До полномасштабной войны России против Украины Пригожин был не таким влиятельным. Беглов решил не делиться деньгами с Пригожиным, а оставлять все себе. Это финансовый конфликт, переросший в личную неприязнь", – сказал политолог.

Важно Совет признал ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Путин поставил все на войну

Галлямов сказал, что сейчас нет финального коллапса Пригожина. Он воюет и если ему удастся доказать, что делает это эффективнее армии, то его акции снова взлетят.

"Для Путина настолько важна победа, что он может Пригожина назначить и министром обороны. Нельзя этого отвергать. Это кажется безумием, но это может быть хоть функциональным. Путин поставил все на эту войну", – рассказал политолог.

Он отметил, что Пригожина снизили в декабре, потому что Путин увидел, что зря ему поверил. Кремлю показалось, что криков много, а толку мало, поскольку вагнеровцы на фронте показывают такие результаты, как и обычная армия.

То есть Путин сначала эмоционально многое вложил в Пригожина, а потом начал забирать. Пригожин нервничает, это видно. Его претензии то к Медведеву, то к Кремлю показывают, что он ищет источник проблем. Хочет определить, кто настраивает Путина против него, – рассказал эксперт.

Однако он отметил, что Путин позволяет Пригожину критиковать Кремль, хотя раньше никто не угрожал администрации президента. Галлямов отметил, что это делал разве Навальный, но он сидит теперь в тюрьме.

"Пригожин же заявляет, что в Кремле есть американские шпионы, которых он хочет убить кувалдой. Это доказывает, что Пригожин сильный по-прежнему", – добавил Галлямов.