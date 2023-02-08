Про це для 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

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"Пригожин отримує державні контракти. Зрозуміло, що є ситуація, коли доля "спеціальної воєнної операції" опинилася в його руках. Останнім часом, починаючи з грудня, з'явилася тенденція з послаблення ролі Пригожина у медійно-політичній частині", – зазначив експерт.

Пригожин впливає на долю режиму

Політолог сказав, що Владімір Путін повернув Лапіна й Герасімова, яких Пригожин ненавидить. На думку Галлямова, Путін зробив ряд кроків, які не скеровані для підтримки Пригожина. Відтак можна зробити висновок, що президент окупантів у ньому розчарувався.

За словами експерта, впродовж пів року, до грудня 2022 року, ситуація була такою, що Пригожин виглядав як остання людина, на якій все тримається. У Кремлі вважали, що якби не Пригожин, то Росія програла війну.

У цій ситуації ніхто не готовий відмовити Пригожину в державному контракті. Будь-який губернатор, міністр, очільник будь-якої державної корпорації не ризикне відмовити. Всі розуміють, що доля режиму в його руках. Пригожин і далі продовжить багатіти, – вважає Галлямов.

Не всі слухаються Пригожина

Політолог розповів, що у Пригожина не вийшло порозумітися з губернатором Санкт-Петербурга Алєксандром Бєгловим, але вийшло з мером Москви Сєргєєм Собяніном. Галлямов вважає, що тут річ і в особистому спілкуванні, і в фінансових інтересах.

"Конфлікт Бєглова й Пригожина тягнеться кілька років. Пригожин допоміг Бєглову отримати посаду. У Бєглова репутація не дуже розумної людини. До повномасштабної війни Росії проти України Пригожин був не таким впливовим. Бєглов вирішив не ділитися грошима з Пригожиним, а залишати все собі. Це фінансовий конфлікт, який переріс в особисту неприязнь", – сказав політолог.

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Путін поставив все на війну

Галлямов сказав, що зараз немає фінального колапсу Пригожина. Він воює і якщо йому вдасться довести, що робить це ефективніше, ніж армія, то його акції знову злетять.

"Для Путіна настільки важлива перемога, що він може Пригожина призначити й міністром оборони. Не можна цього відкидати. Це здається божевіллям, але це може бути хоч функціональним. Путін поставив все на цю війну", – розповів політолог.

Він зазначив, що Пригожина понизили у грудні, бо Путін побачив, що дарма йому повірив. Кремлю здалося, що криків багато, а толку мало, оскільки вагнерівці на фронті показують такі результати, як і звичайна армія.

Тобто Путін спочатку емоційно багато вклав у Пригожина, а потім почав забирати. Пригожин нервує, це видно. Його претензії то до Мєдвєдєва, то до Кремля показують, що він шукає джерело проблем. Хоче визначити, хто налаштовує Путіна проти нього, – розповів експерт.

Однак він зазначив, що Путін дозволяє Пригожину критикувати Кремль, хоч раніше ніхто не погрожував адміністрації президента. Галлямов зазначив, що це робив хіба Навальний, але він сидить тепер в тюрмі.

"Пригожин ж заявляє, що в Кремлі є американські шпигуни, яких він хоче вбити кувалдою. Це доводить, що Пригожин сильний як і раніше", – додав Галлямов.