Оккупанты наступают на Славянск, Лисичанск и Бахмут: какая ситуация на фронте

Украинские военные продолжают мужественно противостоять российской агрессии. Самая сложная ситуация сейчас на Донбассе. Оккупанты продолжают пытаться наступать по ряду направлений.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 29 июня.

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Враг планирует наступление на Славянск

Российские военные пытаются вести штурмовые действия на Славянском направлении. В настоящее время в их планы входит выход на рубеж Богородичное – Краснополье. Это позволит врагу создать условия для наступления на Барвенково, а также Славянск. Кроме того, захватчики обстреливали позиции наших военных вблизи Маяков и Серебрянки.



Карта боевых действий вблизи Славянска / Скриншот liveuamap

Что касается Донецкого направления, там враг ведет боевые действия на Лисичанском и Бахмутском направлениях. Ответные действия оккупанты проводят не просто так. Они стремятся окружить Лисичанск, чтобы потом полностью захватить его. Что касается одноименного направления, то враг там наступает на направлении Волчеяровка – Верхнекаменка.

Неспокойно также на Бахмутском направлении. Оккупанты там наступают в направлениях Медная Руда – Клиновое. За прошедшие сутки врагу удалось достичь частичного успеха в северной части Клинового, а также трассы E-40. Речь идет о районе возле Углегорской ТЭС.

В Генштабе отметили, что враг усилил свою группировку одной батальонной тактической группой. Это оккупанты сделали для того, чтобы иметь возможность сохранить темп наступления на этом направлении. До двух батальонных тактических групп с Авдеевского и Бахмутского направлений враг перебросил на Новопавловское.

Что касается Авдеевского, Кураховского, а также Запорожского направлений, то там обошлось без активных действий со стороны оккупантов. Враг продолжает делать все для того, чтобы буквально сковывать действия наших военных. Для этого враги щедро поливают их огнем. Это, конечно, не позволяет перебросить войска на другие направления.

На юге враг пытается удержать занятые рубежи

Южнобужское и Таврическое направления. Там враг пытается удержать рубежи, которые он занял раньше. Кроме того, оккупанты делают все возможное для недопуска наших военных к контратаке в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожское направление враг перебросил одну батальонную тактическую группу. Это он сделал для того, чтобы усилить свои подразделения, уже находящиеся там.



Карта боевых действий на юге / Скриншот liveuamap

Николаевское направление. Российские бойцы развернули зенитную батарею С-300ВМ. Это они сделали для прикрытия районов, в которых сосредоточены вражеские вооружения, а также техника.

Волынское и Полесское направления. Там, согласно данным Генштаба, идет проверка боевой готовности войска Беларуси. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что в промежутке между 28 июня и 16 июля в Гомельской области будут проводить военные собрания. В них будут участвовать военнообязанные страны-приспешника России.

Следует также помнить, чтоВраг может выпускать ракеты, а также наносить авиаудары. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге.

Северское направление. На территориях Брянской и Курской областей, примыкающих к нашей границе, базируются до трех батальонных тактических групп врага. Они входят в состав 1 танковой и 20 общевойсковой армий, а также подразделений десантников. Кроме того, не прекращается артиллерийский обстрел пограничных районов Сумщины и Черниговщины.

У государственной границы также развернули реактивные системы залпового огня "Град". Ими враг может бить по Сумской области.

Харьковское направление. Здесь враг продолжает удерживать рубежи, занятые ранее. Чтобы уточнить, где именно расположены наши позиции, враг проводил воздушную разведку. Беспилотниками оккупанты пролетали в районах Циркунов, а также Кутузовки.

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