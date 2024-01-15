15 января в западных публикациях называли днем, когда Россия должна была начать наступление на Харьков. Впрочем, этого не случилось. Сейчас россияне сосредоточены на Синьковке и Часовом Яру.

Смотрите также Я верю в украинское воображение и инновации, – Годжес о шансах уничтожить Крымский мост

Оккупанты пытались прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении: что пишут в Генштабе

На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки возле Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

На Лиманском направлении наши защитники отразили 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Россияне перестали пихать технику в одно и то же место, но потери все равно значительные

Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил о 17 вражеских атаках за сутки на Лимано-Купянском направлении – 3 на Купянском и 14 на Лиманском.

Оккупанты наносили авиаудары, 23 раза использовали дроны-камикадзе, 574 раза обстреляли из артиллерии и минометов. Силы обороны уничтожили 304 оккупанта.

По словам Фитьо, был целый парад уничтоженной техники – 11 танков и много БМП. Количество уничтоженных машин пехоты свидетельствует о том, что враг активизировал использование техники для наступательных действий. Впрочем, в районе Синьковки россияне не имеют успеха.

А еще они перестали пускать технику по одному маршруту, поэтому теперь нет той "Чернобаевки по-харьковски", которая была раньше.

Оккупанты увеличили атаки на Лиманском направлении. Они "смещают акценты", то есть меняют направление атак. Таким образом пытаются нащупать слабые стороны украинской обороны.

ВСУ находятся в активной обороне, а при случае переходят к атакующим действиям.

Смотрите также Сколько исправных самолетов А-50 осталось у России: Буданов назвал конкретную цифру

Чего добиваются россияне

По словам Александра Сырского, россияне стремятся перехватить инициативу на фронте. Подробно о целях оккупантов – в этом материале.