Своими соображениями он поделился в интервью. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский четко обозначил, каковы на фронте цели нашего войска и чего мы стремимся достичь.
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Цели ВСУ на фронте
Наши цели остаются неизменными: удерживать наши позиции... истощить врага, нанеся ему максимальные потери,
– подчеркнул Сырский.
В то же время он заметил, что Россия стремится перехватить инициативу. В частности, потому, что приближается вторая годовщина полномасштабного вторжения.
Александр Сырский, общаясь с журналистами, заявил, что враг наступал по разным направлениям вдоль восточного фронта. Его цель – установить полный контроль над промышленным регионом Донбасса. И для этого оккупанты не считались со значительными потерями как среди личного состава, так и материально-технических средств.
По словам командующего Сухопутными войсками, Россия также надеется отвоевать позиции, потеряны на юге Херсонской и Запорожской областей.
В то же время украинские военные проводят небольшие контратаки, которые Сырский назвал "активной обороной". ВСУ не дают врагу покоя, ища возможности нанести удар, пока оккупанты пытаются перехватить инициативу.
Следует также понимать, что боевые действия с обеих сторон ведутся в меньших масштабах. Это позволяет сберечь боеприпасы и людей, отметил в интервью Сырский. Он также предположил, что Россия также научилась реагировать на потери и предотвращать их.
Наступательные действия на уровне батальона – большая редкость,
– сказал Сырский.
Он добавил, что более широкое использование беспилотников толкнуло к изменению тактики.
Потери врага растут
- Хотя оккупанты и реагируют на собственные потери, они продолжают расти на ежедневной основе. Утром 15 января Генштаб ВСУ опубликовал новый отчет. В нем говорится, что за прошедшие сутки на тот свет отправили 980 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения – 370 980 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Это далеко не все. В металлолом за почти два года полномасштабного вторжения превратили 6089 танков, 11 322 боевые бронированные машины, 8771 артиллерийскую систему, 958 РСЗО и 650 средств ПВО.
- Кроме того, оккупанты не досчитаются 329 самолетов, 324 вертолетов, 6865 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1815 крылатых ракет, 23 судов, 1 подлодки, 11 698 автомобилей и автоцистерн, а также 1356 единиц специальной техники.