Своїми міркуваннями він поділився в інтерв'ю. Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський чітко окреслив, якими на фронті є цілі нашого війська та чого ми прагнемо досягнути.

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Цілі ЗСУ на фронті

Наші цілі залишаються незмінними: утримувати наші позиції... виснажити ворога, завдавши йому максимальних втрат,

– наголосив Сирський.

Водночас він зауважив, що Росія прагне перехопити ініціативу. Зокрема тому, що наближаються другі роковини повномасштабного вторгнення.

Олександр Сирський, спілкуючись з журналістами, заявив, що ворог наступав на різних напрямках уздовж східного фронту. Його мета – встановити повний контроль над промисловим регіоном Донбасу. І для цього окупанти не зважали на значні втрати як серед особового складу, так і матеріально-технічних засобів.

За словами командувача Сухопутних військ, Росія також сподівається відвоювати позиції, втрачені на півдні Херсонської та Запорізької областей.

Водночас українські військові проводять невеликі контратаки, які Сирський назвав "активною обороною". ЗСУ не дають ворогові спокою, шукаючи можливостей завдати удару, поки окупанти намагаються перехопити ініціативу.

Слід також розуміти, що бойові дії з обох сторін ведуться у менших масштабах. Це дозволяє зберегти боєприпаси та людей, зазначив в інтерв'ю Сирський. Він також припустив, що Росія також навчилася реагувати на втрати та запобігати їм.

Наступальні дії на рівні батальйону – велика рідкість,

– сказав Сирський.

Він додав, що ширше використання безпілотників штовхнуло до зміни тактики.

Втрати ворога ростуть