Россияне имеют позиционное преимущество в Бахмуте, но не смогли заставить ВСУ отступить, – ISW

Войско окупантов пытается изо всех сил захватить Бахмут. Несмотря на то, что оно количественно преобладает и ежедневно сует в атаки, добиться желаемого результата не может.

Это отметили в Институте по изучению войны. Аналитики заметили, что россияне, похоже, смогли обеспечить достаточное позиционное преимущество. Но это не вынудило украинские войска отступить. Более того, враг вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время.

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Напряжение в Бахмуте растет

Составители отчета отметили, что российские войска 4 марта вблизи Бахмута совершили одно ограниченное подтвержденное наступление. Накануне в Институте сообщалось, что украинские силы, вероятно, создают условия для контролируемого боевого ухода. Речь идет о возможном развороте из сложных секторов восточной части города. Как отмечают аналитики, "пока не понятно, приняло ли украинское командование решение об уходе".

В то же время российские источники утверждают, что в последние дни подразделения ЧВК "Вагнера" смогли добиться успехов в северо-восточном и восточном Бахмуте. Мол, они смогли создать тактически сложный разворот в районах севера города.

В Институте обратили внимание, что украинские официальные лица подтвердили, что украинские силы контролируют ситуацию в Бахмуте. Но следует понимать, что обстоятельства все усложняются. В частности, потому, что в город отправили самые современные и подготовленные подразделения вагнеровцев, чтобы проводить штурмовые операции.

Составители отчета отметили, что продвижение россиян в Бахмуте было медленным и постепенным. И что оно не дает оснований полагать, что врагу удастся оцепить город в ближайшее время. Более того, лобовыми атаками взять его захватчикам не удастся.

В то же время следует понимать, что противник смог продвинуться достаточно близко к критически важным наземным коммуникациям с северо-востока. Это может угрожать украинским силам в условиях, если нужно будет совершать разворот.

Аналитики отметили, что цель разворота – заставить противника покинуть подготовленные оборонительные позиции. Она отличается от цели оцепления, которая заключается в необходимости заманить в ловушку и уничтожить силы врага.

В Институте отметили, что россияне, возможно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте. Но получили сигнал от украинского командования, что оно скорее отступит, чем пойдет на риск окружения. Составители отчета добавили, что наши защитники еще могут удерживать свои позиции в Бахмуте.

Какая сейчас ситуация в Бахмуте