Могут ли россияне в ближайшее время оцепить Бахмут: оценка аналитиков из Института изучения войны

Россияне не оставляют попыток идти в атаку на ряде направлений, в частности – Бахмутском. Аналитики высказали предположение, способны ли враги оцепить населенный пункт.

Своими соображениями поделились эксперты из Института по изучению войны. Они высказались относительно шансов врага окружить Бахмут,около которого враг ежедневно несет бешеные потери.

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Выдают желаемое за действительность

В Институте сначала сослались на российские источники. Согласно их заявлениям, 29 ноября оккупантам удалось добиться незначительных успехов вблизи Бахмута. В то же время, аналитики предполагают, что противник вряд ли мог продвигаться с такими темпами, о которых он сообщает.

Составители отчета опираются на геолокационные кадры. Они демонстрируют, что оккупанты действительно достигли определенного прогресса к юго-востоку от Бахмута. В то же время в Институте не могут подтвердить другие заявления врага по поводу успехов вблизи этого населенного пункта после 27 ноября.

Аналитики отметили, что некоторые военные блогеры начали распространять заявления о прорыве украинской линии обороны. Мол, это удалось сделать к югу от Бахмута вдоль шоссе Т0513. И что это позволило оккупантам продвинуть в направлении Часового Яра. Последнее должно стать причиной перерезания одной из двух основных украинских наземных коммуникаций к Бахмуту.

Смогут ли россияне оцепить Бахмут

Составители отчета подчеркивают, что соответствующие заявления могут являться частью российской информационной операции. Кроме того, они могут быть преждевременными. И мы это уже неоднократно наблюдали, когда оккупанты отчитывались о захвате определенного населенного пункта, а затем в течение месяцев не могли этого сделать.

В Институте также предположили, смогут ли россияне окружить Бахмут. В отчете подчеркивают, что российские войска подвергаются упадку около этого населенного пункта. Поэтому вряд ли быстро им удастся оцепить его.

Напомним Путин неоднократно отдавал приказ взять Бахмут любой ценой. Туда, собственно, и перебрасывают как мобилизованных, так и вагнеровцев.

К слову, такая активность врага на этом направлении сыграла с ним злую шутку. Потери оккупантов продолжают расти бешеными темпами. По состоянию на утро 30 ноября на тот свет отправили 88 380 бойцов "второй армии мира".

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