Враг атакует гражданских: какая ситуация в Чернигове после суток обстрелов

В горсовете Чернигова утром 27 февраля подвели итоги вражеских обстрелов. Их вели по городу оккупационные войска России в течение минувших суток.

С журналистами о последствиях преступных действий кремлевских солдат пообщался Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако. Он акцентировал на том, что оккупанты воюют против мирных людей.

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Действия врагов противоречат их пропаганде

Крайне показательным является то, что оккупанты преимущественно повреждают само здания не военного назначения. Что совершенно противоречит парадигме пропаганды врага.

Действия России – это геноцид мирного населения, а не "спецоперация", как рассказывает их пропаганда,

– сказал секретарь Черниговского горсовета.

В результате обстрелов врага в Чернигове:

значительная часть города осталась без света;

без тепла и света теперь, в частности, гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница.

враг обстрелял десятки жилых домов, в том числе многоэтажки;

полностью уничтожен детский сад.

Но не обошлось в этот день и без позитива. В бомбоубежище городского роддома родилось двое детей.

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Секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако об обстрелах города российскими войсками и ситуации в городе.

"Действия россии – это геноцид мирного населения, а не «спецоперация», как говорит их пропаганда.

В результате обстрелов врага в Чернигове без тепла и света гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница и ряд других заведений.

Значительная часть города без света. Вчера враг обстрелял десятки жилых домов, в том числе многоэтажных. Уничтожен детский сад.

В это время в бомбоубежище городского родильного родилось двое детей", – сообщил Ломако.