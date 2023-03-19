К запуску готовы до 16 "Калибров", – Гуменюк о том, какой может быть новая атака врага

Интенсивность вражеских кораблей в зоне Черного моря остается высокой. Поэтому вероятность обстрела из акватории исключать нельзя.

Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире новостного телемарафона сообщила, что враг держит в Черном море 2 ракетоносителя с общим запасом ракет до 16 "Калибров". Об этом пишет 24 Канал.

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Есть ли вероятность массированного обстрела

По словам Гуменюк, корабельная группировка врага продолжает свои маневры в районе безопасности там, где они не могут быть поражены нашим оружием. По крайней мере, так они пока думают.

Они продолжают держать на службе также 2 надводных ракетоносителя, то есть к запуску могут быть готовы до 16 "Калибров",

– сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" предполагают, что эти "Калибры", скорее всего, для точечных ударов, ведь на массированный обстрел такое количество "не тянет". Однако вариант с массированным обстрелом также нельзя исключать, поскольку враг коварен и в любой момент может увеличить активность и привлечь авиацию.

Гуменюк призывает не находиться у важных объектов во время тревоги

Наталья Гуменюк отметила, что присутствие ракетоносителей в Черном море – это высокая опасность. Ведь "Калибры" – высокоточное оружие, которое может быть направлено по конкретным координатам. Главная цель врага – попасть в критическую и военную инфраструктуру, поэтому Гемнюк призвала украинцев держаться подальше от таких объектов во время воздушной тревоги.

Враг держит в Черном море 9 своих кораблей