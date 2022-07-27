российские военные попали в отель в Бахмуте: предварительно – есть погибшие и раненые

Донецкое направление остается одним из самых ожесточенных. российские оккупанты постоянно атакуют область.

Какая ситуация на Донецком направлении

Начальник Донецкой областной военной администрации опубликовал оперативную информацию по состоянию на утро 27 июля. Согласно ей, россияне попали в гостиницу в Бахмуте.

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Утром 27 июля противник нанес 3 ракетных удара по Торецку и 1 по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи. К счастью, обошлось без пострадавших. В Авдеевке, кроме ракеты, российские войска трижды применили артиллерию. В результате – попали в центр города и АКХЗ. Последствия пока не сообщают, поскольку их устанавливают.

Неспокойной была ночь и в Кураховской общине, где под обстрелами оказалось именно Курахово, а также Горняк, Кураховка и Острый.

В Марьинской общине продолжаются интенсивные обстрелы Красногоровки. Под огнем также Яблоновка Ильиновской общины – там повреждены 3 дома, но без жертв.

Кроме того, обстрелы продолжались ночью и утром в Очеретинской общине. Больше всего страдали в окрестностях Песков, а уже с утра российские снаряды прилетели в район Карловской фильтровальной станции и Орловки.

В Бахмуте попали в гостиницу и пятиэтажку

В Бахмуте россияне попали в гостиницу – здание частично разрушено. Во время проведения поисково-спасательных работ, был спасен мужчина, которого госпитализировали в лечебное учреждение. К сожалению, еще было обнаружено тело погибшего человека.

Также поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются.



Отель, в который попали россияне / Фото ГСЧС Украины

Также в результате российских обстрелов около 7:00 утра была частично разрушена жилая пятиэтажка. Спасатели во время поисковых работ спасли одного человека, и, к сожалению, достали тело еще одного человека, сообщили в ГСЧС Украины. Заметим, вчера вечером, 26 июля, россияне также нанесли удар по Бахмуту. В результате обстрела произошло возгорание гаража на территории частного домовладения. Пожар был локализован и полностью ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет. В то же время в результате обстрела произошло возгорание находившегося на стоянке грузового автомобиля.

Пятиэтажка в Бахмуте, в которую попали оккупанты / Фото ГСЧС Украины

Последствия российских атак в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко

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