Переметы высотой до 1,5 метра: все больше дорог Украины заметает снегом

С воскресенья в части областей Украины бушует мощное ненастье. На дорогах образовались переметы высотой до 1,5 метра.

О ситуации на автодорогах по состоянию на 07:30 рассказал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры. Мустафа Найем отметил, что больше всего снега – на дорогах Одесской области.

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Сильный ветер мешает оперативно расчищать автодороги

Все больше дорог заметает снегом. Есть сильный снег, порывы ветра до 30 метров в секунду. Поэтому на дорогах образуются переметы высотой до 1,5 метра,

– сообщил чиновник.

Добавил, что больше всего снега – на дорогах Одесской области. Там уже 70 – 200 сантиметров. В Николаевской области – до 60. Тем временем на Севере – 20 – 30 сантиметров, а на Западе и в центральной части Украины – 10.

Из-за аномального количества снега и сильных порывов ветра в Одесской области очень сложное движение на 14 участках. В сугробы попали 315 транспортных средств,

– отметил Найем.

В Николаевской области – 4 сложных участка, в снегу оказались 7 транспортных средств. В Кировоградской – 3 участка, 60 транспортных средств попали в сугробы.



К сожалению, сильный ветер мешает оперативно расчищать автодороги, несмотря на привлечение дополнительной техники. Кстати, на дорогах работает 1273 единицы техники и 1438 рабочих. За сутки уже использовали 25,5 тонны песчано-солевой смеси и 343 тонны чистой соли.

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Работает техника: смотрите видео

Где есть ограничение движения

Одесская область

С 26 ноября закрыто движение для всех транспортных средств на следующих государственных дорогах:

М-15 Одесса – Рени, км. 11-920 – км. 307+718;

М-16 Одесса – Кучурган, км 0+000-59+175;

М-05 Киев – Одесса, км. 274+435 – 466+700;

Для тяжеловесных транспортных средств:

М-28 Одесса – Южное, М-14, км. 3+450 – 28+315.

Николаевская область

С воскресенья закрыто движение для всех транспортных средств:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев) км. 76+416 –157+052 (в пределах Николаевской области);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через Вознесенск) км. 42+476-132-000 (в пределах Николаевской области);

P-72 КПП Александровка (в пределах Николаевской области);

Т-16-06 Николаев – Домановка – Березки, км. 173+204 (в пределах Николаевской области);

Т-15-04 Первомайское – Новоукраинка, км. 1-441 – 29+445 (в пределах Николаевской области).

Кировоградская область

С ночи закрыто движение для всех видов транспорта М-13 Кропивницкий – Платоново км 0+000 – км. 76+416.

Для тяжеловесных транспортных средств M-30 (через Кропивницкий) км. 583+258 – 682+900.

Черкасская область

С ночи временно ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта Н-01 Киев – Знаменка, км. 123+687 – 242+004.

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Обратите внимание! В Укргидрометцентре прогнозировали, что 27 ноября порывы ветра 17 – 22 метра в секунду. Ночью и утром кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей, 25 – 30 метров в секунду.

В Украине умеренный снег, ночью в большинстве северных и центральных областей значительный, местами сильный снег, снежные заносы, метели, в юго-восточной части мокрый снег с дождем, местами гололедица.

Будьте осторожны на автодорогах, без необходимости не выезжайте, берегите себя и близких.