Забитые "вагнеровцами" больницы и обыски в оккупированном Токмаке: главное из Генштаба

Идут 306 сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам. Оккупанты не оставляют попыток захватить новые территории на Востоке, однако получают решительный отпор наших защитников.

Об актуальной ситуации на фронтах по состоянию на вечер 26 декабря доложили в Генеральном штабе ВСУ.

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Враг пытается наступать

По данным Генштаба, в течение суток враг совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на:

Бахмутском,

Лиманском направлениях.

Также враг пытаются улучшить тактическое положение на:

Купянском,

Авдеевском,

Запорожском направлениях.

На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

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Оккупанты терпят безумные потери

24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника возле Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих мертвыми и ранеными.

А уже 25 декабря на временно занятой территории Херсонской области захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожено около 5 единиц военной техники разного типа.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск и наемников частных военных компаний,

– констатировали в Генштабе.

Так, в населенном пункте Беловодске Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого военного госпиталя, развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе Бахмута.

Враг ищет украинских патриотов на оккупированных территориях

В то же время в Токмаке Запорожской области российские захватчики ужесточили административно-полицейские меры. Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье.

Ранее стало известно, что оккупанты вводят на оккупированных территориях Юга Украины комендантский час. Она продлится от 7 до 10 дней круглосуточно. Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк объяснила, что это может быть связано с тем, что враг очень волнуется из-за мощи украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя даже там, где не достает наша артиллерия и РСЗО.