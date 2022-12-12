Как ВСУ ответили на атаки врага, люди стали живым щитом в Луганской области: главное из Генштаба

Российские военные используют мирное население на оккупированных территориях как живой щит. Они размещают свою технику возле жилых домов.

Россияне продолжают вести наступление на Востоке Украины. Правда, наши воины активно отражают все атаки.

Читайте также Нацистские нападения: бурятский активист рассказал, как россияне относятся к нацменьшинствам

Где противник шел в наступление

Возле Стельмаховки,

Макеевки,

Серебрянского лесничества в Луганской области,

неподалеку Верхнекаменского,

Белогоровки,

Соледара,

Юрьевки,

Красногоровки,

Марьинки,

Новомихайловки Донецкой области.

Также россияне активно обстреливали населенные пункты Украины. Для этого они используют разные виды вооружения – минометы, танки, артиллерию, ракеты и т.д. Под огонь снова попал Херсон. Кроме того, сохраняется угроза ракетных ударов и обстрелов из беспилотников по инфраструктуре Украины.

Интересно Различные виды "хлопка" могут помочь, – Воздушные силы об угрозе поставки иранских ракет

Враждебным военным безразлично Международное гуманитарное право. Они безжалостно используют гражданское население для прикрытия своей техники. Так, во временно оккупированном поселке Троицкое в Луганской области россияне размещают военную технику и обустраивают огневые позиции возле жилых домов.

Как ВСУ уничтожают российских оккупантов

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по скоплению оккупантов и их технике. В то же время ракетные войска и артиллерия попали в 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса.