Противник атаковал баражирующими боеприпасами, ВСУ уничтожили вражеский вертолет: главное из Генштаба

Уже ровно год, как украинские защитники сдерживают широкомасштабную атаку России на наше государство. В командовании украинской армии описали ситуацию на поле боя и отметили, какие участки фронта самые горячие.

Известно, что захватчики консолидируют силы, пытаясь наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Однако воины Вооруженных Сил дают им отпор.

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Какие города и села обстреливали враги и где "отрицательно наступали": ситуация на направлениях

Как констатировали в Генштабе, в течение суток враг нанес 18 авиационных ударов, из них 4 – баражирующими боеприпасами типа "Ланцет". Также россияне совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях – ситуация без существенных изменений. Пока Россия не формирует ударных группировок для повторного наступления. Однако путинские воины продолжают атаковать населённые пункты в этом регионе. Среди них – Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области; Искриковщина, Волфино, Запсолье и Мирополье Сумской области. Также на Харьковщине обстрелам подверглись 18 районов населенных пунктов, в частности, речь идет о Лемищино, Александровке, Старице, Волчанске и Бологовке.

, , и – ситуация без существенных изменений. Пока Россия не формирует ударных группировок для повторного наступления. Однако путинские воины продолжают атаковать населённые пункты в этом регионе. Среди них – Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области; Искриковщина, Волфино, Запсолье и Мирополье Сумской области. Также на Харьковщине обстрелам подверглись 18 районов населенных пунктов, в частности, речь идет о Лемищино, Александровке, Старице, Волчанске и Бологовке. На Купянском и Лиманском направлениях враг пытался наступать в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области. В то же время он совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов, среди которых: Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области и Диброва и Белогоровка в Луганской области.

и враг пытался наступать в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области. В то же время он совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов, среди которых: Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области и Диброва и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском направлении безрезультатное наступление оккупанты провели вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Берховка и Железнянское. Кроме того, обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

безрезультатное наступление оккупанты провели вблизи населенных пунктов Дубово-Васильевка, Берховка и Железнянское. Кроме того, обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка россияне хотели продвинуться, но им не удалось этого сделать. Заметим, что артиллерийские обстрелы были зафиксированы около 16 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

и в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка россияне хотели продвинуться, но им не удалось этого сделать. Заметим, что артиллерийские обстрелы были зафиксированы около 16 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском направлении под вражеский огонь попали районы 17 населенных пунктов. В частности, Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

под вражеский огонь попали районы 17 населенных пунктов. В частности, Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня пострадали 27 населенных пунктов Херсонской области, которые располагаются на правом берегу Днепра. Речь идет о Дудчанах, Бериславе, Веселом, Тягинке, Антоновке и Херсоне.

Беспредел россиян на оккупированной части Херсонской области

Все еще существует угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории нашего государства. Пренебрегать безопасностью нельзя ни в коем случае.

Стало известно, что в Чаплинке Херсонской области захватчики ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля. Вероятно, причина этого – переброс военной техники из временно оккупированного Крыма для укрепления линии обороны.

В то же время в Новой Каховке оккупанты врываются в квартиры людей, аргументируя это так называемыми "проверками".

В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье. В случае их отсутствия жителей в течение недели выселяют, а туда расквартировывают военнослужащих российских оккупационных войск,

– констатировали в Генштабе.

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Успехи ВСУ и потери врага

По состоянию на 24 февраля 2023 года известно, что за сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения техники и личного состава врага. Также ВСУ уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БпЛА "Ланцет".

Кроме того, к этой теме вспомним, что за год с начала полномасштабного вторжения украинская армия отправила к Кобзону 146 820 россиян.