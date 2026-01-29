ВСУ имели успех в Покровске и под Новопавловкой: отчет и карты фронта ISW
- ВСУ продвинулись в Покровске, Донецкая область, и на Новопавловском направлении, по данным ISW.
- Российские войска продолжили наступательные операции на ряде направлений, но подтвержденного прогресса не достигли.
Украинские защитники продвинулись в Покровске, что в Донецкой области. В то же время ВСУ имели успех на Новопавловском направлении.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 28 января 2026 года.
Какая ситуация на фронте сложилась сейчас?
- 28 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты проводили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска наступали в районе Волчанска, Старицы, Круглого, Симиновки, Волчанских Хуторов, Прилипки, Нестерного, Дегтярного и в направлении Графского.
- Россияне продолжали наступательные операции на юго-восток от Великого Бурлука в направлении Обуховки и Колодязного 27 и 28 января, но не продвинулись вперед.
- 28 января российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- 27 и 28 января оккупанты продолжали наступать на юго-восток от Боровой в направлении Новосергиевки и к югу от Боровой вблизи Александровки и Корового Яра, но не продвинулись вперед.
- 28 января российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но не продвинулись вперед. Оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Лимана, а также у Дробышева, Святогорска, Ставок, Торского, Ямполя, Пазена, Северска, Платоновки, Закитного, Свято-Покровского, Резниковки, Федоровки, Никифоровки, Васюковки, Бондарного и Хромовки.
- Россияне продолжили наступательные операции в районе Константиновка – Дружковка, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские силы атаковали вблизи и в пределах самой Константиновки, а также у Веролюбовки, Майского, Новодмитровки, Голубовки, Маркового, Миньковки, Предтечиного, Клебан-Бык, Щербиновки, Плещеевки, Берестка, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
Кстати, военный эксперт Сергей Грабский отметил в эфире 24 Канала, что враг будет наращивать давление на Константиновку в Донецкой области ежедневно. Сейчас, по данным эксперта, продолжаются интенсивные бои на юго-восточных окраинах города.
- 28 января российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед. Оккупанты наступали в районе Нового Шахматного, Ивановки, Торецкого и Нового Донбасса.
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 января, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.
Какая ситуация на фронте по состоянию на 29 января / Карты ISW
- Украинские войска недавно удерживали позиции или продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 января, показывают подразделения 74-й мотострелковой бригады России, которые наносят удары по украинским позициям в южной Новониколаевке (к западу от Новопавловки) – районе, где, по предварительным данным, российские войска удерживали свои позиции.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении и в районе Гуляйполя, но не продвинулись вперед.
- Также враг не имел успеха на западной части Запорожской области и Херсонском направлении.
Что еще писали военные о ситуации на фронте?
В сети появлялась информация, что оккупанты якобы взяли под контроль село Орехово-Васильевка в Донецкой области. В ВСУ опровергли это, сказав, что наши военные продолжают отражать атаки на этом участке фронта.
Украинские защитники из 7 корпуса ДШВ ВСУ с помощью дронов и артиллерии остановили продвижение российской группы в Покровске. В результате операции были ранены три оккупанта.
А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 января сообщал, что Силы обороны Украины успешно сдерживают попытки российских войск захватить Покровск и Мирноград, нанося значительные потери противнику. Таким образом планы врага по захвату этих городов в очередной раз были сорваны.