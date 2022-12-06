Какие типы ракет Россия запустила по Украине, что происходит на фронте: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в течение суток 5 декабря запустили по Украине 70 ракет. Кроме того, вражеские войска нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов с РСЗО.
Россияне не перестают обстреливать позиции наших воинов, а также мирные города Украины. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте также "Хлопок" на еще одном аэродроме в России: оккупанты заявляют о возгорании нефтенакопителя
Какими ракетами россияне атаковали Украину
5 декабря оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. Они запустили на нашу территорию 70 ракет. Среди них были:
- Х-101,
- Х-555,
- Х-22,
- Х-59,
- Х-31П,
- "Калибр".
Нашим отважным воинам удалось ликвидировать 60 запущенных ракет. Известно, что враг попал по инфраструктуре Винницкой, Киевской, Николаевской и Одесской областей.
ВСУ отразили враждебные наступления
Российские оккупанты шли в наступление возле населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка и Красногоровка в Донецкой области. ВСУ успешно отразили все атаки.
Захватчики мощно обстреляли большое количество прифронтовых городов и сел. От постоянных обстрелов страдает и недавно освобожденный Херсон.
Кстати, в сутки украинская авиация нанесла по районам сосредоточение врага 15 ударов. Также было 5 попаданий по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов. В то же время ракетные войска и артиллерия попали в 2 вражеских пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.