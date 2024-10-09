Ожесточенные бои на Купянском и Кураховском направлениях: какая ситуация на фронте

Украинские войска продолжают давать мощный отпор оккупантам на фронте. Только с начала суток было зафиксировано 119 боевых столкновений.

Россияне совершили 3 324 обстрела по позициям украинских военных и населенных пунктах. Об этом говорится в оперативной сводке от Генштаба ВСУ.

Смотрите также Зеленский объяснил, что уберегло бы Украину от войны с Россией

Где сегодня россияне атаковали больше всего

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив три ракеты, а также выполнили 58 авиаударов, сбросив 104 КАБа. Кроме того, было задействовано 694 дроны-камикадзе.

На Харьковском направлении оккупанты в течение суток четыре раза атаковали позиции украинских военных в районе Волчанска и Тихого. Населенные пункты Цуповка, Липцы и Слатино попали под бомбежку.

Россияне семнадцать раз штурмовали позиции ВСУ на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гая и Кругляковки. По состоянию на 22:00 продолжаются пять боестолкновений.



18 случае российские захватчики атаковали районы населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское, что на Лиманском направлении. Силы обороны отбили 16 атак врага. По состоянию на 22:00 бои продолжаются вблизи Дружелюбовки и Новосадового.



Семь штурмовых действий было зафиксировано в районе Миньковки, Часового Яра, Александро-Шультино, Белой Горы и Ступочек на Краматорском направлении. Ситуация находится под контролем подразделений Сил обороны.



На Торецком направлении при поддержке авиации оккупанты 11 раз атаковали неподалеку Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки.

В Генштабе отметили, что на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. В частности, количество боестолкновений возросло до 25.

Оккупанты продолжают давить на позиции украинских военных вблизи Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лысовки, Сухого Яра и Селидово. По состоянию на 22:00 Силы обороны остановили 23 атаки. Больше всего атак – 13 штурмов, оккупанты совершили вблизи Селидово, где два боестолкновения продолжаются по настоящее время.

Потери россиян на этом направлении составили 189 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены средства РЭБ, одну артиллерийскую систему, два автомобиля, один багги и мотоцикл, повреждено одну пушку и боевую бронированную машину.

Больше всего боевых столкновений различной интенсивности за сегодня зафиксировали на Кураховском направлении. Там было зафиксировано 31 попытка захватить позиции украинских военных.



Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Горняка, Новоселидовки, Кураховки, Цукурино, Острого, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки.

Также шесть раз россияне штурмовали передний край нашей обороны в районах Богоявленки на Времовском направлении. Силам обороны удалось остановить все атаки. Кроме того, оккупанты привлекали штурмовую авиацию – били НАРами по населенному пункту Раздольное.



На Приднепровском направлении четыре атаки на позиции наших воинов потерпели неудачу.

В Курской области продолжается операция Сил обороны. По предварительной информации, российские войска нанесли 7 авиационных ударов, применив 15 КАБов, и осуществили 165 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Курской области.