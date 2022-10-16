Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, – CNN

Международные обозреватели делают прогнозы по ситуации на фронте. По их мнению, в ближайшие несколько недель следует ожидать вспышки активности на фронте.

Успешное контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты. И если аналитики ранее предполагали, что к зиме боевые действия стихнут, есть вероятность, что этого не будет.

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ВСУ продолжают отвоевывать территории

Старший консультант Программы России и Евразии Chatham House Кейр Джайлз отметил, что это уже "третья, четвертая, возможно, пятая разные войны, которую мы наблюдаем". Своими словами он подтвердил, что боевые действия перед началом морозов не утихают, а только набирают новые обороты.

Он также напомнил о влиянии взрывов на Крымском мосту. Хотя Россия и нанесла сразу после этого массированный ракетный удар по Украине, это отнюдь не сломило мощь ВСУ. Более того, пока россияне ходили обеспокоенные произошедшим, наши военные получили очередной стратегический толчок.

Аналитики все же предполагают, что ближе к холодным месяцам наземные боевые действия все же сбавят обороты. И именно поэтому следует ожидать активности в течение следующих недель. По мнению обозревателей, они "будут жизненно важны".

То, что казалось отдаленной перспективой для чего-то, что можно было бы убедительно описать как победу Украины, теперь гораздо более правдоподобно,

– подчеркнул Джайлз.

Россияне пытаются избежать коллапса

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги "Путь России к войне с Украиной" Самир Пури поделился своим предположением. По его мнению, оккупанты "играют в свисток". Они надеются, что на своей линии фронта могут избежать коллапса до начала морозов.

Кроме того, в России заявили, что займутся эвакуацией жителей оккупированного Херсона. Содействовать ее проведению сами военные. А организуют ее по той причине, что ВСУ в этом регионе продолжают добиваться больших успехов.

Аналитики отмечают, что успешное контрнаступление ВСУ изменило импульс войны. Более того, он заставил весь мир пересмотреть отношение к Украине. Мол, если раньше прогнозировали, что наше войско будет только обороняться, то сейчас все видят, что оно наступает.

Бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте Бен Ходжес подчеркнул, что россиянам зимой будет гораздо труднее воевать. Соответствующее мнение основывается как на плачевном обеспечении врага, так и на поддержке ВСУ. По словам Ходжеса, наших защитников поддерживает каждый украинец. Врага же Россия не может обеспечить даже элементарным.

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