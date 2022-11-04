В России зреют антивоенные протесты, а в Луганской области похищают людей: главное из Генштаба

На фронте враг наступает на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время, в России готовят возможные протесты из-за мобилизации и больших потерь на войне в Украине.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Украинские защитники продолжают наносить мощные удары по российским захватчикам.

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Враг атакует населенные пункты Украины

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Враг нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населённых пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Какая ситуация на фронте

Враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфин Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздоловка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

и Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до тридцати вылетов.

В России возможны протесты

Руководство Приморского края России вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивосток власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

Россияне проводят фильтрацию

В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база.

В населенном пункте Тополовка российские оккупанты используют в качестве "живого щита" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

ВСУ уничтожает оккупантов

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 БпЛА "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что за сутки 3 ноября украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:

32 оккупантов;

танк;

9 единиц автомобильной и бронированной техники;

2 склада с боеприпасами в Баштанском районе Николаевщины.

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