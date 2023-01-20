Военные "учения" в Беларуси, мобилизация на оккупированной Луганщине: главное от Генштаба

В командовании украинской армии констатировали, что россияне все еще намерены уничтожить всю критическую инфраструктуру нашего государства и подвергают опасности обычных украинцев. Однако украинские защитники продолжают отбивать атаки врага и наносить удары по подразделениям оккупантов.

На протяжении уже 331 дня воины Вооруженных Сил не позволяют Путину воплотить планы по захвату всей Украины. Очевидно, оккупанты терпят неудачи на поле боя, поэтому вынуждены атаковать гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Этим они нарушают нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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Какая ситуация на разных направлениях

Как сообщают в Генштабе, в течение суток оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Краматорска в Донецкой области и 12 авиационных ударов в целом. Также враги 29 раз обстреляли из РСЗО, в частности, Никополь.

Противник не отказывается от своих захватнических планов. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлениях ведет оборону,

– пишут в ВСУ.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях в приграничных районах с Украиной наступательных группировок захватчики не сформировали. Хотя на территории Беларуси все еще продолжаются так называемые "учения".

Белоруссия продолжает оказывать всестороннюю поддержку российской агрессии. Кроме общих учений воздушно-космических сил российской федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси, на территории государства продолжается подготовка российских подразделений,

– отметили в Генеральном штабе.

Кроме того, оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

За минувшие сутки пострадали районы таких населенных пунктов: Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелеча, Тернова, Огурцово, Бударки, Каменка, Фиголовка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне атаковали районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

россияне атаковали районы населенных пунктов Тавильжанка, Орлянка, Купянск, Песчаное и Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области.

оккупанты обстреляли из всех имеющихся огневых средств районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Голиковое, Червонопоповка, Кременная и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении под обстрелы попали: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области.

под обстрелы попали: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Северное, Железное и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении пострадали такие города и села: Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

пострадали такие города и села: Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении враг нанес удары по районам Угледара, Богоявления и Великой Новоселки, расположенной в Донецкой области.

враг нанес удары по районам Угледара, Богоявления и Великой Новоселки, расположенной в Донецкой области. На Запорожском направлении от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье.

от танкового, минометного и артиллерийского огня пострадали Времевка и Новополь на Донетчине и Ольговском, Гуляйполе, Волшебном, Новоданиловке, Каменском и Плавном на Запорожье. На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз произвели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии районов Никополя Днепропетровской области, Антоновки и Херсона. В результате пострадало гражданское население.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 3 раза атаковала позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов. В то же время, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения и состав боеприпасов противника.

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Оккупированные районы Запорожья и Луганщины: что там происходит

В Генштабе констатировали, что захватчики ужесточили режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Мелитополе россияне запретили с начала весны людям пересекать блокпосты вокруг населенного пункта. Меры начнут действовать с 1 марта. Без специальных пропусков, которые можно получить после предоставления оккупантам своих персональных данных, украинцы в оккупации не смогут выехать за пределы города.

В то же время идет мобилизация на временно оккупированных территориях Луганщины. В частности, враждебные власти Алчевска подготовили списки людей для призыва. В командовании ВСУ отметили, что пополнять ряды войск Кремль планирует сотрудниками так называемого МЧС.

К этой теме напомним слова главы Луганской ОВА. Сергей Гайдай отметил, что оккупанты могут начать масштабное контрнаступление из этого региона. По его словам, россияне способны прямо-таки переодеть гражданских в военную форму и дать им оружие.