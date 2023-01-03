Враг перекидает силы на Новопавловское направление и "пополняет потери" под Бахмутом, – Генштаб

Украинские защитники продолжают противостоять российским захватчикам, не теряющим надежды выйти на административные границы, в частности Донецкой области. Однако командование ВСУ констатировало, что нашей армии удается держать оборону.

Начали сведение информации в Генштабе с того, что по состоянию на вечер 3 января тяжелой остается ситуация на Донбассе. Собственно, оккупанты хотят захватить всю область, однако у них не получается взять даже Бахмут.

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Куда направляют усилия россияне: ответ ВСУ

Следует сказать, что в командовании нашей армии есть чувство юмора. В Генштабе отметили, что враг сосредотачивает силы на "пополнении потерь", хотя и пытается продвигаться.

Противник не отказывается от планов выхода на административную границу Донецкой области. Основные усилия сосредотачивают на поддержании наступательного потенциала и пополнении потерь,

– говорится в сведении.

Кроме того, захватчики продолжают осуществлять авиационные и ракетные удары, обстреливая критическую инфраструктуру Украины и населенные пункты, в которых живут мирные граждане. Это нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

Какая ситуация на разных направлениях

В течение суток оккупанты нанесли 8 авиационных ударов и совершили 18 обстрелов украинских позиций с РСЗО.

Заметим, что угроза атаки на энергетическую инфраструктуру нашего государства никуда не исчезла. Кроме того, все стабильно на Волынском, Полесском, Северском направлениях – то есть на Севере Украины. Как отмечают в Генштабе, российские военные до сих пор находятся на территории Беларуси, хотя и наступать пока не планируют.

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из всего спектра артиллерии районы населенных следующих пунктов: Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караическое, Охримовка, Амбарное Харьковской области.

оккупанты обстреляли из всего спектра артиллерии районы населенных следующих пунктов: Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Караическое, Охримовка, Амбарное Харьковской области. На Купянском да Лиманском направлениях захватчики атаковали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 14 населенных пунктов, среди них – Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва Луганской области.

да захватчики атаковали из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 14 населенных пунктов, среди них – Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области и Макеевка, Площадка, Диброва Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские солдаты совершили обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

и вражеские солдаты совершили обстрелы позиций наших войск из танков и артиллерии разных типов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов: Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области.

россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов: Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Никольское Донецкой области. На Запорожском да Херсонском направлениях от вражеских атак пострадали районы более 25 населённых пунктов, в частности, те города и села которые расположены вдоль правого берега Днепра. Речь идет о Херсоне, Молодежном, Антоновке и Бериславе Херсонской области.

Для оккупантов сейчас крайне важно улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях. В то же время они усиливают группировки на Новопавловском направлении, направляя туда подразделения, которые были в Херсонской области.

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Успехи наших военных в течение суток

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам, где россияне сосредотачивали личный состав, вооружение и военную технику.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили огнем 2 пункта управления и 4 района сосредоточения живой силы и военной техники российских оккупантов.