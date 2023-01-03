Розпочали зведення інформації у Генштабі з того, що станом на вечір 3 січня найважчою залишається ситуація на Донеччині. Власне, окупанти хочуть захопити усю область, однак у них не виходить взяти навіть Бахмут.

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Куди спрямовують зусилля росіяни: відповідь ЗСУ

Варто сказати, що у командуванні нашої армії є почуття гумору. У Генштабі зазначили, що ворог зосереджує сили на "поповненні втрат", хоча й намагається просуватися.

Противник не відмовляється від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат,

– йдеться у зведенні.

Окрім того, загарбники продовжують здійснювати авіаційні та ракетні удари, обстрілюючи критичну інфраструктуру України та населені пункти, у яких живуть мирні громадяни. Це є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаї ведення війни.

Зверніть увагу! Протягом доби окупанти завдали 8 авіаційних ударів та здійснили 18 обстрілів зі РСЗВ українських позицій.

Яка ситуація на різних напрямках

Зауважмо, що загроза атаки на енергетичну інфраструктуру нашої держави нікуди не зникла. Окрім того, усе стабільно на Волинському, Поліському, Сіверському напрямках – тобто на Півночі України. Як наголошують у Генштабі, російські військові досі перебувають на території Білорусі, хоча й наступати поки не планують.

На Слобожанському напрямку окупанти обстріляли з усього спектру артилерії райони населених таких пунктів: Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

окупанти обстріляли з усього спектру артилерії райони населених таких пунктів: Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники атакували з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 14 населених пунктів, серед них – Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

та загарбники атакували з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 14 населених пунктів, серед них – Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі солдати здійснили обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області.

та ворожі солдати здійснили обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених таких пунктів: Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених таких пунктів: Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожих атак постраждали райони понад 25 населених пунктів, зокрема, які розташовані вздовж правого берега Дніпра. Йдеться про Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області та інші міста й села.

Для окупантів зараз вкрай важливо покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. Водночас вони підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку, направляючи туди підрозділи, які були в Херсонській області.

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Успіхи наших військових упродовж доби

Авіація Сил оборони України завдала аж 4 удари по районах, де росіяни зосереджували особовий склад, озброєння та військову техніку.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вогнем 2 пункти управління та 4 райони зосередження живої сили й військової техніки російських окупантів.