14 отбитых атак, ложь оккупантов в Херсоне и уничтоженные штабы россиян: главное из Генштаба

ВСУ продолжают титанически противостоять российскому нашествию. За прошедшие сутки нашим военным удалось отразить ряд атак, а также нанести немало сокрушительных ударов по врагу.

Как отмечают в Генштабе, враг пытается удерживать территории, которые он захватил. Кроме того, не оставляют попыток оккупанты идти в наступление, понеся потери. Рассказываем об основном из утреннего сведения.

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Попытки атаковать со стороны оккупантов не утихают

Известно, что наступательные действия враг сосредоточил на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Так, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отбили ряд атак. Их зафиксировали вблизи Зибиного в Харьковской области, Белогоровки в Луганской области, Андреевки, Бахмутского, Берестового, Майорска, Макеевки, Марьинки, Озаряновки, Опросного, Павловки, Яковлевки и Ямполевки в Донецкой области и Щербаков в Запорожье.

Не обошлось без обстрелов

Известно, что за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 19 авиационных ударов. Кроме того, оккупанты совершили более 75 обстрелов с использованием РСЗО. От атак захватчиков пострадали более 35 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Из разного типа оружия российские бойцы обстреливали населенные пункты на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, а также Южнобужском направлениях. На последнем под огонь попали более 25 населённых пунктов, расположенных вблизи линии столкновения.

В Херсонской области продолжается принудительная "эвакуация"

Оккупанты продолжают насильственную так называемую эвакуацию мирного населения из Херсонской области. Они пытаются выселить жителей с правого берега Днепра, а также 15-километровой зоны левобережья. Известно, что из населенного пункта Заводовка жителей вывозят в Крым. После этого их перевозят в самую Россию.

Параллельно оккупанты продолжают кампанию по запугиванию мирного населения. Так, 5 ноября абоненты российских операторов в Херсоне начали получать SMS-сообщения. В них сообщали о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела. Так что абонентов призвали как можно скорее покинуть правобережье.

Кратко о потерях врага

Уже поступило подтверждение информации о потерях в Херсонской и Запорожье. К примеру, в Чулановке Херсонской области наши военные нанесли удар по району скопления подразделения врага. А вот в Басане на Запорожье поражен штаб одного из подразделений, а также уничтожено до 10 единиц техники и около 100 оккупантов. Не обошлось без потерь в районе Пологов и Марфополя. Там уничтожили 20 единиц техники, а также ранили до 80 бойцов "второй армии мира".

Добавим, что за прошедшие сутки наша авиация нанесла 7 ударов по оккупантам. Удалось поразить 6 районов скопления живой силы, оружия и техники. Кроме того, под удар попала позиция средств ПВО. А вот подразделения противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Результативно свою работу проделали также воины ракетных войск и артиллерии. Они поразили пункт управления оккупантов, 7 районов скопления живой силы, оружия и техники. Также повредили состав боеприпасов и 3 других важных для врага военных объекта.

Напоследок заметим, что с начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 75 440 российских захватчиков. И каждый день эта цифра только растет.

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