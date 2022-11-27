В ведомстве отмечают, что район вокруг Павловки и Угледара, что в юго-центральной части Донецкой области, – арена интенсивных боевых действий в течение последних двух недель. В то же время наблюдается незначительное количество территории, которая перешла из рук в руки. Неизменным остается лишь тот факт, что враг несет немало потерь.
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Морская пехота сократилась
По данным разведки Великобритании, там и украинское войско, и оккупанта имеет значительные силы. В то же время известно, что российская морская пехота понесла большие потери.
Почему враг стремится захватить эту территорию? Аналитики предполагают, что Россия убеждена в потенциале районов вокруг Павловки и Угледара. Мол, это может быть стартовая точка для масштабного продвижения на Север. Таким образом оккупанты стремятся продолжить захватывать остальную часть Донецкой области.
Имеет ли враг на это силы? Здесь уже у врага не все так просто. По данным разведки, оккупанты вряд ли смогут сконцентрировать достаточное качество сил. Следовательно, организовать оперативный прорыв захватчикам будет непросто.
Ситуация на Донбассе крайне напряженная
- Прежде всего не стоит забывать, что враг не оставляет попыток захватить Бахмут. Оккупанты ежедневно надвигаются туда, несут потери и отходят. И поскольку у захватчиков огромное количество "пушечного мяса", то его бросают вперед без раздумий.
- Ранее в ГУР МО перехватили очередной разговор оккупанта. Тот жаловался, что украинские защитники на Донецком направлении будут осуществлять наступление. Он сетовал на огромные потери, четвертую по счету смену командира, а также отсутствие продовольствия.
- И поскольку враг продолжает проигрывать на фронте, он терроризирует мирное население. Накануне оккупанты разрушили подъезд многоэтажного дома в Часовом Яре. В результате погиб один человек, еще двое получили ранения.
- Тем временем украинские военные показали, в каких условиях они защищают Бахмут от врага. На фото, которые опубликовал SEO Strategist в NetSolid Investments и волонтер Виктор Боринец, можно увидеть, что наши мужественные защитники стоят в воде по колени в окопах. А земля вокруг них – выжженная. То, что раньше было лесом, сейчас изуродовано полностью.
Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео