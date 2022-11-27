У відомстві наголошують, що район навколо Павлівки та Вугледару, що у південно-центральній частині Донеччини, – арена інтенсивних бойових дій упродовж останніх двох тижнів. Водночас спостерігається незначна кількість території, яка перейшла з рук у руки. Незмінним залишається лише той факт, що ворог зазнає чимало втрат.

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Морська піхота скоротилася

За даними розвідки Великої Британії, там і українське військо, і окупанта має значні сили. Водночас відомо, що російська морська піхота зазнала великих втрат.

Чому ворог прагне захопити цю територію? Аналітики припускають, що Росія переконана у потенціалі районів навколо Павлівки та Вугледару. Мовляв, це може бути стартова точка для масштабного просування на Північ. Таким чином окупанти прагнуть продовжити захоплювати решту Донецької області.

Чи має ворог на це сили? Тут уже у ворога не все так просто. За даними розвідки, окупанти навряд чи зможуть сконцентрувати достатню якість сил. Відтак, організувати оперативний прорив загарбникам буде непросто.

Ситуація на Донеччині вкрай напружена

Передовсім не варто забувати, що ворог не полишає спроб захопити Бахмут . Окупанти щоденно сунуть туди, зазнають втрат і відходять. Й оскільки у загарбників величезна кількість "гарматного м'яса", то його кидають вперед без жодних роздумів.

. Окупанти щоденно сунуть туди, зазнають втрат і відходять. Й оскільки у загарбників величезна кількість "гарматного м'яса", то його кидають вперед без жодних роздумів. Раніше у ГУР МО перехопили чергову розмову окупанта. Той бідкався, що українські захисники на Донецькому напрямку здійснюватимуть наступ. Він скаржився на шалені втрати, четверту за ліком зміну командира, а також відсутність харчів.

Й оскільки ворог продовжує програвати на фронті, він тероризує мирне населення. Напередодні окупанти зруйнували під'їзд багатоповерхового будинку у Часовому Яру. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє зазнали поранень.

Тим часом українські військові показали, в яких умовах вони боронять Бахмут від ворога. На фото, які опублікував SEO Strategist у NetSolid Investments та волонтер Віктор Боринець, можна побачити, що наші мужні захисники стоять у воді по коліна в окопах. А земля навколо них – випалена. Те, що раніше було лісом, зараз понівечене наскрізь.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео