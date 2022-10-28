Согласно данным ведомства в Великобритании, за последние недели наблюдается несколько иная активность врага. Под угрозой контрнаступления ВСУ оккупанты перешли к обороне.

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Враг серьезно взялся за оборону

Как отмечают в разведке, ответные движения наблюдаются не менее шести недель. Сухопутные силы России трудятся над новой стратегией. Речь идет о долгосрочной обороне на большинстве участков линии фронта на территории нашего государства.

В ведомстве добавляют, что для этого есть логические причины. Враг мог реально оценить положение вещей. Прежде всего – своего материального обеспечения и подготовленности. Вы же помните, что "мобиков" на войну отправляют иногда налегке. А об их боевом опыте вообще нечего сказать, потому что он отсутствует. Так что единственный способ отсрочить проигрыш в войне – сесть крепко в оборону.

В то же время, подчеркивают в разведке, оперативный план оккупантов будет оставаться уязвимым. И на это никак не повлияет возможность сформировать долгосрочные оборонные линии.

Кроме того, захватчикам будет крайне сложно снова перехватить инициативу. Для этого необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы. Бойцы, которые смогут динамично противодействовать прорывам со стороны ВСУ. В разведке уже молчат о возможности россиян в нынешних условиях проводить широкомасштабные наступательные операции.

В разведке Британии знают, что говорят. Они оценивают способности неприятеля. А, как свидетельствуют свежие новости, у оккупантов с "мобиками" все очень плохо.

С какими проблемами сталкиваются мобилизованные

Так, во Владимирской области "мобики" живут в нечеловеческих условиях. 125 бойцов поселили в барак, рассчитанный на 60 человек. Очень быстро среди них распространились заболевания. Большинство оккупантов кашляют, некоторые из них – отхаркивают кровь. Ни карантинных зон, ни лечения – их не обеспечивают ничем.

Общее состояние "мобиков" вообще катастрофическое. Накануне один из них расплакался на построении. Он подчеркнул, что все бойцы – "пушечное мясо". Более того, признал, что существует мало шансов, что ему удастся вернуться с фронта живым.

Между тем в России решили отменить действовавший ранее формальный запрет. Госдума предоставила разрешение отправлять на войну заключенных, осужденных за тяжкие преступления.

К слову, проблемы могут быть у тех, кто сбежал из России с начала полномасштабного вторжения. Их могут признать иноагентами за то, что они отсиживаются за пределами родной страны.

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